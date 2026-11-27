Carte Pokémon, smartwatch, auricolari, magliette delle squadre di calcio, giocattoli e console per videogiochi. Un vero e proprio campionario della contraffazione è stato scoperto dalla Guardia di Finanza nella zona industriale di Padova, presso un grossista di articoli destinati alla distribuzione commerciale.

Il bilancio dell’operazione è imponente: 1,2 milioni di prodotti contraffatti e 121.000 software privi di licenza d’uso sequestrati, per un valore commerciale complessivo di circa 3 milioni di euro. Il titolare dell’impresa è stato denunciato alla Procura della Repubblica di Padova.

Le indagini dei finanzieri del Gruppo di Padova sono scattate attraverso il monitoraggio di alcuni operatori commerciali, che ha permesso di concentrare gli accertamenti su un’impresa con sede legale a Prato e un’unità operativa nella zona industriale padovana, già coinvolta nel 2024 in episodi di commercializzazione di prodotti contraffatti.

Durante il controllo sono state rinvenute ingenti quantità di merce che riproduceva illegalmente alcuni dei marchi più conosciuti al mondo e riportava anche false marcature di conformità CE.

I prodotti sequestrati

Tra gli articoli individuati dalle Fiamme Gialle figurano carte collezionabili Pokémon e Uno, peluche, pupazzi, gadget, imitazioni di Apple Watch e AirPods, cuffie, caricabatterie, cavi USB, cinturini, portachiavi e magliette di squadre di calcio.

Numerosissimi i marchi contraffatti: Apple, Disney, Gucci, Nike, Adidas, Marvel, Pop Mart, Uno, Minecraft, Star Wars, FIFA, Dragon Ball, Nintendo Game Boy, Nintendo Switch, Super Mario e Sony PSP.

All’interno delle imitazioni delle console portatili Nintendo e Sony sono stati inoltre scoperti 121.000 software preinstallati in violazione delle norme sul diritto d’autore, privi delle necessarie licenze.

Il maxi sequestro è stato convalidato dall’Autorità giudiziaria.

L’operazione si inserisce nelle attività della Guardia di Finanza finalizzate a smantellare le reti di distribuzione delle merci contraffatte, tutelare la proprietà industriale, il Made in Italy e il diritto d’autore, salvaguardando al contempo la sicurezza dei consumatori e le imprese che operano nel rispetto delle regole.