Pensava di aver trovato il ricambio che cercava per la propria motocicletta, ma dopo aver effettuato il pagamento non ha più ricevuto alcuna risposta dal venditore. Vittima della truffa online è un giovane residente a Carrè, nel Vicentino. Al termine delle indagini, i Carabinieri della Stazione di Piovene Rocchette, appartenente alla Compagnia di Schio, hanno denunciato una donna italiana di 51 anni, ritenuta coinvolta nel raggiro.

L’episodio risale allo scorso ottobre, quando il giovane aveva individuato su un sito internet un pezzo di ricambio per la propria moto. Raggiunto l’accordo per l’acquisto, aveva versato la somma pattuita, pari a circa 180 euro, senza però ricevere quanto ordinato. Una volta incassato il denaro, infatti, il venditore si era reso irreperibile, senza mai spedire il componente.

Il giovane si era quindi rivolto ai Carabinieri, facendo scattare le indagini. Attraverso una serie di accertamenti telematici e bancari, i militari sono riusciti a risalire all’identità di una delle persone ritenute coinvolte nell’operazione fraudolenta, raccogliendo diversi elementi a suo carico.

Conclusi gli accertamenti, la 51enne è stata denunciata in stato di libertà all’Autorità giudiziaria con l’ipotesi di reato di truffa.

Per la donna vale il principio della presunzione di innocenza fino a un’eventuale sentenza definitiva di condanna.