Un vasto incendio è divampato nelle prime ore di venerdì 27 novembre nello stabilimento della Zilmet, in via Quinta Strada, nella zona industriale di Bagnoli di Sopra, in provincia di Padova. Una gigantesca colonna di fumo, visibile anche a diversi chilometri di distanza, si è levata dall’azienda, rendendo necessario l’intervento di numerose squadre dei Vigili del fuoco.

A dare l’allarme sono stati due operai all’inizio del turno di lavoro. Le fiamme hanno interessato un capannone industriale di oltre 2.000 metri quadrati, coinvolgendo materiali combustibili presenti nella parte centrale dell’edificio, in particolare nel reparto verniciatura.

Nessuna persona è rimasta ferita. I dipendenti sono stati mandati a casa per consentire le operazioni di soccorso.

Imponente il dispositivo mobilitato per fronteggiare l’incendio, con uomini e mezzi dei comandi provinciali dei Vigili del fuoco di Padova e Venezia, cinque autobotti e il supporto di un’autobotte di grande capacità proveniente da Rovigo. A dirigere le operazioni è il funzionario di guardia del comando di Padova. Presenti anche i Carabinieri.

Nel corso della mattinata i pompieri sono riusciti a contenere le fiamme, ma le operazioni di spegnimento degli ultimi focolai, bonifica e messa in sicurezza dello stabilimento sono destinate a proseguire per tutta la giornata.

Accertamenti sulla qualità dell’aria e dell’acqua

L’incendio ha fatto scattare anche le verifiche ambientali. Sul posto sono intervenuti i tecnici di ARPAV e Acque Venete, che hanno effettuato prelievi di campioni di aria e acqua per accertare l’eventuale presenza di sostanze inquinanti o potenzialmente pericolose.

Restano da determinare le cause che hanno innescato il rogo e l’entità dei danni riportati dalla struttura.

La Zilmet è una storica azienda padovana che opera sui mercati internazionali nella produzione di vasi di espansione, scambiatori di calore e serbatoi destinati al settore idrotermico.