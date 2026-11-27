Violente tempeste, inondazioni costiere, raffiche di vento devastanti e migliaia di voli cancellati o in ritardo. Il maltempo ha investito entrambe le coste degli Stati Uniti durante le celebrazioni del Giorno del Ringraziamento, mettendo in difficoltà centinaia di migliaia di famiglie e paralizzando parte dei trasporti proprio in uno dei periodi di maggiore mobilità dell’anno.

Secondo quanto riportato dalla BBC, nella serata di giovedì 26 novembre il numero delle utenze rimaste senza energia elettrica ha sfiorato il milione. Particolarmente colpiti Pennsylvania, Virginia, Maryland e New Jersey. Centinaia di migliaia di utenze risultavano ancora prive di corrente nella mattinata di venerdì.

Aeroporti nel caos: quasi 3.000 voli cancellati o in ritardo

Pesantissimo il bilancio sul fronte dei trasporti aerei. Secondo i dati di FlightAware, nella sola giornata del Ringraziamento oltre 2.500 voli nazionali e internazionali hanno accumulato ritardi, mentre più di 450 sono stati cancellati. I disagi sono proseguiti anche venerdì.

Un passeggero ha raccontato alla BBC di essere rimasto bloccato per 13 ore all’aeroporto LaGuardia di New York, mentre cercava di raggiungere alcuni amici a Chicago.

Il maltempo ha colpito gli Stati Uniti in una settimana particolarmente delicata: secondo le stime dell’American Automobile Association, circa 81,5 milioni di americani si sposteranno di almeno 80 chilometri dalle proprie abitazioni durante i sette giorni delle festività.

Allagamenti, ponti chiusi e restrizioni al consumo di acqua

Sulla costa orientale le precipitazioni e le raffiche di vento hanno provocato danni e allagamenti in numerose località. Nel Maryland alcuni ponti sono stati chiusi, mentre in Delaware le onde hanno invaso tratti delle passeggiate sul lungomare.

Washington ha registrato il Giorno del Ringraziamento più piovoso della sua storia, con l’acqua che ha raggiunto anche le piste dell’aeroporto nazionale Ronald Reagan.

Nel Maryland, quasi due milioni di utenti sono stati invitati a limitare il consumo di acqua alle sole necessità essenziali, a causa delle interruzioni nell’erogazione dell’energia elettrica.

In alcune zone degli Stati orientali, compreso quello di New York, è stato dichiarato lo stato di emergenza. Il presidente Donald Trump ha annunciato che valuterà lo stanziamento di fondi straordinari.

Il maltempo ha costretto inoltre gli organizzatori della celebre parata del Ringraziamento di Macy’s, a New York, a rinviare la manifestazione a sabato 28 novembre: un provvedimento senza precedenti nella storia dell’evento.

Onde e maree eccezionali sulla costa del Pacifico

Situazione critica anche negli Stati occidentali, dove maree particolarmente elevate hanno fatto scattare l’allarme per possibili inondazioni lungo il litorale.

A San Diego e Los Angeles il livello dell’alta marea ha superato i 2,4 metri, spingendo le autorità a raccomandare alla popolazione di tenersi lontana dalle zone costiere. In California sono stati soppressi diversi collegamenti ferroviari della linea Pacific Surfliner a causa dei danni provocati dall’acqua.

Impressionanti le immagini provenienti dall’Oregon, dove un uomo e il suo cane sono stati trascinati in mare dalla forza delle onde. Entrambi sono riusciti a salvarsi senza riportare ferite.

Aereo cargo finisce fuori pista a Miami

Disagi anche all’aeroporto di Miami, dove un velivolo cargo della FedEx è uscito di pista durante l’atterraggio nella serata precedente al Ringraziamento, provocando la temporanea chiusura di tutte le piste tranne una.

Non risultano feriti. Le autorità federali dell’aviazione hanno avviato un’indagine per ricostruire l’accaduto e stabilire se le condizioni meteorologiche abbiano contribuito all’incidente.

Il National Weather Service prevede un graduale miglioramento delle condizioni sulla costa orientale, ma il ritorno alla normalità richiederà ancora tempo, soprattutto per il ripristino delle forniture elettriche e dei collegamenti aerei.