“Fatti, non parole. Oltre 1,8 milioni di euro per riqualificare gli impianti sportivi della provincia di Vicenza, con 32 interventi finanziati, di cui quattro nel capoluogo. In campagna elettorale avevamo assunto l’impegno di investire maggiormente nello sport e oggi diamo una risposta concreta ai nostri cittadini, in particolare alle famiglie e ai giovani”. Così Francesco Rucco, vicepresidente del Consiglio regionale del Veneto e consigliere di Fratelli d’Italia, commenta lo stanziamento regionale di oltre 12 milioni di euro per l’impiantistica sportiva, che consentirà di finanziare 207 interventi in tutto il Veneto.

“Passiamo dai circa 900 mila euro dello scorso anno a oltre 12 milioni di euro di contributi diretti, riuscendo a finanziare quasi la metà delle domande ammesse. Ringrazio il presidente della Regione Veneto, Alberto Stefani, l’assessore ai Lavori pubblici, Diego Ruzza e tutta la sua struttura per il lavoro svolto, sottolineando il ruolo del Consiglio regionale, che attraverso la variazione di bilancio ha destinato ulteriori risorse a questo settore”, prosegue Rucco.

“Particolare soddisfazione per la città di Vicenza, alla quale sono destinati complessivamente oltre 228 mila euro: 100 mila euro per la ristrutturazione della copertura della palestra e la manutenzione degli spogliatoi della scuola Trissino, circa 50 mila euro per gli impianti sportivi della Riviera Berica ASD, oltre 43 mila euro per l’efficientamento energetico e l’adeguamento della climatizzazione del Centro Medico delle Piscine di Vicenza e quasi 35 mila euro per la messa in sicurezza e l’efficientamento energetico del campo sportivo dell’Altair in via Calvi”, aggiunge Rucco.

“Complessivamente, alla provincia di Vicenza sono destinati 1.813.427,90 euro, a fronte di una spesa ammissibile di oltre 4,3 milioni di euro. Oltre al capoluogo, gli interventi interessano Altavilla Vicentina, Arzignano, Bassano del Grappa, Bolzano Vicentino, Cassola, Castegnero Nanto, Castelgomberto, Cornedo Vicentino, Lonigo, Malo, Monte di Malo, Montecchio Maggiore, Pove del Grappa, Rosà, Rotzo, Sandrigo, Santorso, Sarego, Schio, Sovizzo, Tezze sul Brenta, Thiene, Trissino, Valdagno e Zanè. Avendo fatto il Sindaco e il presidente della Provincia conosco bene le difficoltà dei nostri amministratori locali e delle società sportive, ma soprattutto il valore che queste realtà hanno per le nostre famiglie. Garantire ai ragazzi strutture sicure e accessibili in cui praticare sport significa contribuire a prevenire il disagio giovanile, contrastare l’isolamento sociale e promuovere uno stile di vita sano. Continueremo a lavorare in Consiglio regionale per individuare ulteriori risorse e dare risposta anche alle realtà che non hanno ancora ottenuto il finanziamento”, conclude Rucco.