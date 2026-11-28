Cinque milioni di euro per rafforzare il ruolo di Vicenza come città universitaria, rigenerare il centro storico e offrire nuovi servizi agli studenti. È l’investimento annunciato sabato 28 novembre 2026 da Fondazione Cariverona, il cui Consiglio di amministrazione ha approvato due interventi complementari: 4,6 milioni di euro al Comune di Vicenza per la realizzazione della nuova Biblioteca Bertoliana e 400mila euro alla Fondazione Studi Universitari di Vicenza, destinati anche al potenziamento del Polo del Design della Manifattura.

Il progetto della nuova Bertoliana, denominato «UniVerso Bertoliana. Una nuova Biblioteca per una nuova idea di Città», rientra nel programma S.T.A.R. – Sviluppo Territoriale, Alta Formazione, Ricerca – e prevede un investimento complessivo di 23,8 milioni di euro.

Vicenza conta attualmente tre atenei e quasi cinquemila studenti universitari. Secondo i dati della Fondazione Studi Universitari, degli oltre 4.800 iscritti nell’anno accademico 2024-2025, più del 91% non risiede nel capoluogo e il 58% proviene da fuori provincia. Una capacità di attrazione che le istituzioni intendono valorizzare attraverso nuovi servizi, luoghi di aggregazione e opportunità professionali.

Il tema si inserisce in un quadro nazionale caratterizzato dalla crescente difficoltà di trattenere i giovani qualificati. Secondo i dati del CNEL, tra il 2011 e il 2024 sono stati 486mila gli italiani tra i 18 e i 34 anni trasferitisi nelle dieci economie avanzate maggiormente scelte dai nostri connazionali, contro appena 55mila giovani provenienti dagli stessi Paesi che hanno scelto l’Italia. Nel triennio 2022-2024, considerando tutte le destinazioni estere, il 42,1% dei giovani emigrati era laureato.

«Non possiamo continuare a lamentare la difficoltà di trovare giovani qualificati se non siamo disposti a ripensare il modo in cui funzionano i nostri territori. Le nuove generazioni confrontano opportunità diverse, spesso su scala internazionale, e anche le nostre comunità devono imparare a misurarsi con questa competizione», dichiara Bruno Giordano, presidente di Fondazione Cariverona.

«Un’università può formare ottimi professionisti e, a pochi chilometri di distanza, un’impresa può faticare a trovare proprio quelle competenze. Uno studente può scegliere un corso di laurea di eccellenza e rinunciare a frequentarlo perché non trova una casa a costi accessibili. Sono contraddizioni che dobbiamo affrontare insieme. Lavorare sull’attrattività significa far dialogare mondi che troppo spesso procedono in parallelo, costruire alleanze tra istituzioni, università, imprese e realtà sociali e culturali. Non possiamo chiedere ai giovani di restare per senso di appartenenza: dobbiamo offrire loro ragioni concrete per scegliere i nostri territori».

La nuova Bertoliana: oltre 800 postazioni e 100mila volumi

Fondata nel 1708, la Biblioteca Bertoliana è una delle principali istituzioni bibliotecarie italiane. Gli attuali spazi, distribuiti in diversi edifici, consentono tuttavia di rispondere soltanto in parte alle esigenze di conservazione del patrimonio documentario, pubblica lettura, ricerca e formazione permanente.

La nuova sede sorgerà in contrà Riale, attraverso la demolizione e la ricostruzione dell’ex scuola Giuriolo. Sarà uno spazio pubblico, gratuito e accessibile a tutte le generazioni, con oltre 800 postazioni e 100mila volumi direttamente consultabili a scaffale aperto.

Il progetto comprende ambienti dedicati a bambini e ragazzi, sale per lo studio individuale e di gruppo, spazi per laboratori, conferenze, attività musicali e culturali. Per gli universitari sono previste aperture prolungate, la possibilità di utilizzare alcuni ambienti oltre il normale orario dei servizi bibliotecari e aree attrezzate per consumare pasti portati da casa.

La struttura avrà tre accessi da diversi punti della città, giardini e una corte coperta utilizzabile anche come rifugio climatico durante i periodi di caldo o freddo intenso. Sostenibilità ambientale e accessibilità universale saranno elementi centrali della progettazione.

L’avvio dei lavori è previsto entro la fine del 2028, con conclusione entro il 2032.

La biblioteca rappresenterà il punto di riferimento di una rete permanente di collaborazione promossa dal Comune attraverso l’Istituzione Biblioteca civica Bertoliana, con la Fondazione Studi Universitari di Vicenza come partner strategico e il coinvolgimento di Fondazione Roi, Fondazione Zoè e del Centro Internazionale di Studi di Architettura Andrea Palladio (CISA).

L’obiettivo è coordinare la programmazione culturale, sviluppare iniziative condivise di formazione e ricerca e valorizzare gli spazi e le competenze delle diverse istituzioni. Saranno istituiti una cabina di regia e un tavolo tecnico permanente, destinati a proseguire l’attività anche dopo la conclusione del cantiere.

Il progetto sarà collegato alle altre trasformazioni previste nel centro storico, dal polo universitario del Design in piazzetta San Biagio alla nuova sede didattica nell’ex Camera di Commercio in corso Fogazzaro, fino a CORSO – Culture del Contemporaneo, iniziativa legata alla valorizzazione dell’ex Cinema Corso. La maggiore frequentazione di questi luoghi potrà contribuire anche al rilancio delle attività commerciali e alla qualità degli spazi urbani.

Una carta digitale per gli studenti e le lauree in Piazza dei Signori

Gli ulteriori 400mila euro saranno destinati al progetto biennale Vicenza U.LIFE+, promosso dalla Fondazione Studi Universitari di Vicenza. L’iniziativa prosegue il percorso strategico avviato nel 2025 e coinvolge gli studenti delle Università di Padova e Verona e dell’Università Iuav di Venezia.

Tra le novità figura la UniVi Card, una carta digitale attraverso la quale gli universitari potranno accedere a convenzioni, agevolazioni, servizi, informazioni ed eventi. Lo strumento sarà progressivamente integrato con la Biblioteca Bertoliana, la rete degli spazi studio, i servizi di mobilità e le attività commerciali aderenti. L’obiettivo è raggiungere almeno duemila utenti e attivare almeno 25 convenzioni e servizi.

Sono previste anche due edizioni della Notte della Ricerca diffusa in città, sviluppate a partire dalle esperienze della Fondazione Studi Universitari, della Bertoliana e dell’Accademia Olimpica, oltre alle proclamazioni di laurea in Piazza dei Signori o in altri luoghi rappresentativi del centro storico.

Sul fronte dell’orientamento saranno organizzate iniziative rivolte alle scuole, agli studenti e alle famiglie, affiancate da un appuntamento annuale dedicato all’incontro tra laureati, imprese ed enti del territorio, con l’obiettivo di coinvolgere progressivamente fino a cento aziende. Il programma comprenderà inoltre eventi scientifici, musicali e sportivi e attività per favorire l’inclusione degli studenti internazionali.

Duecentomila euro per il Design della Manifattura

Metà del finanziamento alla Fondazione Studi Universitari, pari a 200mila euro, sarà destinata al consolidamento della presenza dell’Università Iuav di Venezia e allo sviluppo del Polo del Design della Manifattura.

Le risorse serviranno a rafforzare il corso di Design, creando le condizioni per il completamento del ciclo formativo, a consolidare il Centro Studi Futuro Continuo e ad attivare corsi, laboratori e attività progettuali legati alle principali filiere produttive vicentine: oreficeria, moda e arredamento.

L’intento è offrire percorsi di specializzazione coerenti con l’evoluzione della manifattura e favorire la collaborazione tra formazione, ricerca e sistema produttivo.

Gli interventi vicentini rientrano in un più ampio investimento di Fondazione Cariverona da 15,1 milioni di euro, che coinvolge anche Verona, Belluno e Mantova. Tra le iniziative sostenute figurano un campus urbano diffuso a Borgo Roma e il sostegno a studenti e ricercatori a Verona, un centro di ricerca dedicato allo sport e alla disabilità in ambiente montano e un polo di alta formazione a Belluno, oltre allo sviluppo di un sistema universitario integrato e di nuovi servizi agli studenti a Mantova.

Il programma S.T.A.R. rientra nella programmazione strategica RiGenerazioni 2026-2028 e nasce dal confronto avviato nell’aprile 2026 con le quattro amministrazioni comunali e i rispettivi interlocutori universitari. I quattro progetti prevedono investimenti complessivi per 34,5 milioni di euro. L’impegno della Fondazione si articola sul triennio 2026-2028, con una parte delle risorse da confermare nell’ambito della programmazione 2028.

«Quando abbiamo invitato i Comuni a confrontarsi con le università e con gli altri attori locali, non abbiamo chiesto un elenco di opere da finanziare. Abbiamo chiesto loro di interrogarsi su quale futuro intendessero costruire insieme e su quali risorse, responsabilità e competenze ciascuno fosse disposto a mettere in gioco», conclude Giordano.

«È questo il ruolo che vogliamo assumere come Fondazione: mettere a disposizione risorse economiche e patrimoniali, ma anche promuovere connessioni, accompagnare le progettualità e favorire collaborazioni che continuino a produrre valore nel tempo. La riuscita di questi programmi non si misurerà soltanto nel numero di spazi riqualificati, corsi attivati o borse di studio assegnate, ma nella capacità di generare nuove opportunità. La forza di un ecosistema territoriale non dipende dalla somma delle sue eccellenze, ma dalla qualità delle relazioni che riesce a costruire tra di esse. È su questo patrimonio condiviso che dobbiamo investire per rendere le nostre comunità più attrattive e competitive nel lungo periodo».