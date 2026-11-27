Strade trasformate in torrenti, abitazioni e negozi allagati, frane, collegamenti interrotti e residenti evacuati. Una violenta ondata di maltempo si è abbattuta sulla Grecia nord-occidentale nella notte tra il 26 e il 27 novembre 2026, colpendo duramente la regione dell’Epiro e le isole del Mar Ionio, in particolare Corfù.

Tra le località maggiormente flagellate dalle precipitazioni c’è Syvota, una delle perle turistiche della costa greca, dove si trovano attualmente Elena e Paolo, due globetrotter vicentini impegnati in un viaggio attraverso l’Europa a bordo del loro camper. Pubblichiamo un loro video girato il giorno dopo l’alluvione.

Syvota, dalle spiagge da sogno all’emergenza alluvione

Chi conosce Syvota per avervi trascorso le vacanze estive difficilmente associa questa località alle immagini di un’alluvione. Situata lungo la costa ionica dell’Epiro, a sud del porto di Igoumenitsa, la cittadina è una delle destinazioni più suggestive della Grecia continentale.

Di fronte al piccolo porto si trovano quattro isolotti disabitati, circondati da acque cristalline, mentre lungo la costa si susseguono baie, calette e spiagge dal mare turchese. Tra le più celebri Bella Vraka, raggiungibile attraversando un breve tratto di mare poco profondo, e Pisina, conosciuta dai turisti come Blue Lagoon.

Una meta particolarmente frequentata durante l’estate, che nelle ultime ore ha dovuto fare i conti con la furia dell’acqua.

Le precipitazioni torrenziali, proseguite con particolare intensità per oltre tre ore, hanno trascinato dalle colline circostanti grandi quantità di terra, pietre e detriti, invadendo le strade del centro abitato. Allagamenti hanno interessato abitazioni, attività commerciali e infrastrutture pubbliche.

Anche la zona del porto è stata raggiunta da ingenti quantità d’acqua provenienti dall’entroterra. Secondo quanto riferito dal sindaco di Igoumenitsa, Panagiotis Dais, il livello dell’acqua nella zona portuale ha raggiunto quello degli edifici affacciati sul mare.

150 richieste di soccorso in poche ore, evacuati tre anziani

Syvota e la vicina Plataria sono risultate tra le località più duramente colpite dell’intera Tesprozia, la provincia dell’Epiro affacciata sullo Ionio.

Secondo i dati dei Vigili del fuoco greci, nelle ore notturne sono arrivate circa 150 richieste di intervento, delle quali 145 per l’allagamento di edifici e cinque per il trasferimento di persone in difficoltà. Tre anziani sono stati evacuati dalle proprie abitazioni e accompagnati in luoghi sicuri.

Sul territorio sono state mobilitate otto squadre, per un totale di 22 vigili del fuoco, con rinforzi provenienti anche da Ioannina.

L’amministrazione di Igoumenitsa ha chiesto formalmente la dichiarazione dello stato di emergenza, mentre è in corso la ricognizione dei danni alle proprietà private e alle infrastrutture comunali.

Nella mattinata di venerdì è stata ripristinata la circolazione lungo il principale collegamento stradale tra Igoumenitsa, Plataria e Syvota, ma i mezzi della Protezione civile continuano a lavorare per liberare le carreggiate da fango e detriti.

Frane e allagamenti in tutto l’Epiro, quasi 200 millimetri di pioggia a Corfù

Il maltempo ha interessato tutte e quattro le province dell’Epiro: Tesprozia, Ioannina, Arta e Preveza. Numerose frane sono state segnalate nella zona di Filiates e lungo le strade delle località montane di Konitsa, Zagori, Metsovo, Tzoumerka e Dodoni.

Oltre venti mezzi operativi sono stati mobilitati dalla Protezione civile regionale per ripristinare la viabilità.

Particolarmente critica anche la situazione sull’isola di Corfù, dove alcune stazioni meteorologiche hanno registrato quantitativi impressionanti di precipitazioni: 197,6 millimetri a Chlomos e 192,8 millimetri a Perivoli, equivalenti a quasi 200 litri d’acqua per metro quadrato.

Nella parte meridionale dell’isola si sono verificati smottamenti, cadute di alberi, interruzioni dell’energia elettrica e allagamenti. A Lefkimmi il livello del fiume è salito fino a raggiungere la sommità degli argini.

Disagi anche nei collegamenti marittimi e aerei, con alcune corse dei traghetti cancellate e un volo proveniente da Atene costretto a rientrare nella capitale. Problemi sono stati segnalati anche sull’isola di Paxos.

L’emergenza non è finita: allerta rossa fino a sabato

Le autorità greche temono che nuove precipitazioni possano aggravare una situazione già compromessa. Il servizio meteorologico nazionale ha innalzato il livello di allerta a rosso per le isole Ionie, l’Epiro e la Grecia centrale occidentale nelle giornate di venerdì 27 e sabato 28 novembre.

Nel corso del fine settimana il maltempo dovrebbe estendersi anche al Peloponneso, alla Macedonia centrale, alla Tessaglia e successivamente ad altre regioni della Grecia, con venti particolarmente violenti sul versante orientale del Paese.

La Protezione civile raccomanda di limitare gli spostamenti e di non attraversare corsi d’acqua o strade allagate, nemmeno a bordo di veicoli.

Intanto, dal loro viaggio attraverso l’Europa in camper, i vicentini Elena e Paolo documentano una Grecia molto diversa da quella delle cartoline estive, alle prese con le conseguenze di una violenta emergenza meteorologica ancora in corso.