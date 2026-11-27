Una vettura capovolta sulla carreggiata, due donne rimaste bloccate nell’abitacolo e una ferita trasportata in ospedale. È il bilancio dell’incidente stradale avvenuto nella mattinata di venerdì 27 novembre, poco dopo le 10, lungo viale degli Aceri, a Tavernelle di Sovizzo.

A bordo di una Skoda Fabia viaggiavano due donne residenti a Creazzo: Z.L., di 28 anni, al volante, e T.T., di 57 anni, come passeggera.

Stando ad una prima ricostruzione dell’accaduto, la giovane avrebbe perso il controllo della vettura, andando a collidere con una Citroën C3 in sosta. In seguito all’urto, la Skoda si è rovesciata, terminando la propria corsa con le ruote all’aria.

Entrambe le donne sono rimaste intrappolate all’interno del veicolo, trattenute dalle cinture di sicurezza. Per estrarle dall’abitacolo è stato necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco, che le hanno successivamente affidate alle cure del personale sanitario del Suem 118.

La passeggera di 57 anni, rimasta ferita, è stata accompagnata in codice giallo al pronto soccorso dell’ospedale San Bortolo di Vicenza.

Gli agenti della Polizia Locale dell’Unione Terre del Retrone si sono occupati dei rilievi per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente e della gestione della viabilità.

Viale degli Aceri è rimasto interdetto alla circolazione per circa due ore e mezza, per consentire le operazioni di soccorso e gli accertamenti.