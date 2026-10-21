Noventa Vicentina, il sindaco Veronese: “Chat e minacce, massima attenzione ma nessun allarme sul territorio”

In merito ad alcuni messaggi e audio che stanno circolando insistentemente nelle chat dei ragazzi e sui social network riguardo a presunte minacce di violenza contro giovani ragazze nella nostra zona, l’Amministrazione Comunale di Noventa Vicentina, in accordo con le Forze dell’Ordine, desidera fare chiarezza e lo fa tramite le parole del sindaco Mattia Veronese: “I controlli avviati immediatamente dalle autorità non hanno riscontrato alcun pericolo reale o riscontro oggettivo. Si tratta di un fenomeno di disinformazione e psicosi collettiva che ha l’unico obiettivo di creare panico. Le autorità competenti sono già al lavoro per individuare i responsabili di questa catena, un atto grave che configura il reato di procurato allarme”.

Cosa possiamo fare insieme per fermare questa situazione?

• Interrompiamo la catena: Non condividete e non inoltrate messaggi, audio o screenshot non verificati. La condivisione aumenta solo la paura ingiustificata.

• Verifichiamo le fonti: Affidiamoci solo alle comunicazioni ufficiali delle istituzioni e delle Forze dell’Ordine.

• Segnaliamo nel modo corretto: Se ricevete materiale sospetto o minatorio, non diffondetelo nelle chat, ma segnalatelo subito ai numeri di emergenza delle Forze dell’Ordine.

“La sicurezza e la serenità dei nostri ragazzi sono la nostra priorità – conclude Veronese – vi invitiamo a mantenere la calma e a parlarne in famiglia per rassicurare i più giovani”.