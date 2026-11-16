Montecchio 16 novembre 2026 – Giovedì scorso alla sera un 25enne della Guinea, senza fissa dimora e già noto alle forze dell’ordine, è stato arrestato dai carabinieri per rapina dopo un furto al supermercato Tosano di Montecchio Maggiore.

L’uomo, dopo aver staccato le placche antitaccheggio, ha nascosto dei generi alimentari nel giubbotto ed è uscito senza far scattare l’allarme. Una guardia giurata in servizio nel parcheggio ha però notato il suo comportamento sospetto. Per scappare, il giovane l’ha colpita con alcuni calci all’addome. Sul posto sono arrivati una pattuglia della Tenenza e l’equipaggio della Radiomobile, allertati con una chiamata al 112, che hanno bloccato l’uomo, in stato di alterazione psicofisica. La guardia giurata è stata soccorsa dal Suem 118 e portata all’ospedale di Arzignano per le lesioni riportate.

Su disposizione della Procura di Vicenza il 25enne è stato arrestato e processato per direttissima venerdì 13 novembre: il giudice ha disposto che resti in carcere a Vicenza.