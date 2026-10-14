Schio, pedone investita vicino al supermercato: ferita di media gravità

SCHIO, 14 OTTOBRE 2026 – Una donna di 54 anni, residente a Schio, è stata investita oggi intorno alle 12:20 in via Lago di Trasimeno, nei pressi del centro commerciale “Campo Romano”. Stava attraversando la strada in prossimità delle strisce pedonali quando è stata urtata da un’auto guidata da un 51enne residente a Zugliano. Le cause dell’incidente sono ancora in corso di accertamento.

Nell’impatto la donna è finita sull’asfalto. Soccorsa dal 118, è stata portata al pronto soccorso dell’ospedale Alto Vicentino di Santorso: ha riportato ferite di media gravità, ma non è in pericolo di vita.

Sul posto due pattuglie del Consorzio di Polizia Locale Alto Vicentino hanno effettuato i rilievi e gestito la viabilità, molto intensa per l’orario di punta nella zona industriale.