Vicenza, quattro espulsioni in due giorni: due stranieri rimpatriati, due trattenuti nei Cpr

Nelle giornate di ieri e di oggi l’Ufficio Immigrazione della Questura di Vicenza ha eseguito quattro provvedimenti di espulsione nei confronti di cittadini stranieri senza i requisiti per restare in Italia. Molti di loro hanno precedenti penali o di polizia.

Due sono stati accompagnati alla frontiera e rimpatriati: un georgiano di circa trent’anni, uscito dal carcere di Vicenza dopo una condanna per favoreggiamento dell’immigrazione clandestina, e un pakistano nato nel 1954, per il quale è stata decisiva la collaborazione della Polizia Locale di Vicenza.

Altri due sono stati trattenuti nei Centri di permanenza per i rimpatri. Il primo è un ghanese di 37 anni, con precedenti per furti, rapine e violazioni delle norme sull’immigrazione. Il secondo è un guineano irregolare, già colpito da un decreto di espulsione, con numerosi precedenti per furto, ricettazione e rapina, un foglio di via obbligatorio dal Comune di Vicenza e una condanna a un anno e sei mesi, con pena sospesa.

Secondo la Questura, i controlli quotidiani sul territorio permettono di intervenire con tempestività nei confronti di persone irregolari e ritenute socialmente pericolose.