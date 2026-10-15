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15 Ottobre 2026 - 10.43

POJANA MAGGIORE SI ACCENDE DI CREATIVITÀ: I GIOVANI PROGETTANO IL DOMANI NELLA “PALESTRA DELLE IDEE”

Elisa Santucci
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A Pojana Maggiore prende vita “Collettivo Creativo”, un ambizioso percorso di rigenerazione urbana e sociale promosso dall’Unione Comuni Basso Vicentino insieme a Projenia SCS. Finanziato dal bando ANCI, dove si è classificato terzo a livello nazionale, il progetto trasforma la palestra dell’ex scuola elementare in un vivace spazio di aggregazione e crescita per under 35. Con il coinvolgimento attivo degli studenti dell’Istituto Masotto, l’iniziativa integra laboratori, cultura e impresa, offrendo ai giovani le competenze per creare nuove opportunità lavorative e per valorizzare il territorio.

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Testata Street Tg Autorizzazione: Tribunale Di Vicenza N. 1286 Del 24 Aprile 2013

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