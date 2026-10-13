Pojana Maggiore, studenti protagonisti del futuro del territorio: quattro progetti tra turismo, ambiente e inclusione

La scuola diventa un laboratorio di idee per lo sviluppo del territorio a Pojana Maggiore, dove mercoledì 14 ottobre, alle 10, nella Sala Polifunzionale “Giusto G.”, saranno presentati quattro percorsi di Formazione Scuola-Lavoro (FSL) dell’Istituto di Istruzione Superiore “Umberto Masotto”. L’obiettivo è coinvolgere direttamente gli studenti nella valorizzazione delle risorse locali, nella sostenibilità ambientale, nel turismo e nella costruzione di nuove opportunità per la comunità. (In fondo: la locandina).

L’iniziativa, intitolata “I giovani protagonisti dello sviluppo territoriale”, è promossa dall’Unione dei Comuni del Basso Vicentino in collaborazione con Projenia SCS e punta a trasformare le conoscenze acquisite sui banchi di scuola in progetti concreti.

Quattro percorsi formativi per conoscere e valorizzare il territorio

Il programma, previsto per l’anno scolastico 2026/2027, comprende quattro itinerari differenziati in base agli indirizzi di studio. Ciascuno avrà una durata di 30 ore, suddivise tra lezioni, laboratori ed esperienze sul campo.

Gli studenti saranno chiamati a elaborare proposte progettuali, approfondendo anche le opportunità di avvio di un’attività imprenditoriale attraverso la misura nazionale “Autoimpiego Centro-Nord”.

Il percorso “Manager del Territorio e del Turismo”, destinato al liceo linguistico, si concentrerà sulla promozione turistica e sulla valorizzazione del patrimonio locale. I ragazzi lavoreranno alla creazione di itinerari multilingue e strumenti di comunicazione per rendere più attrattivo il territorio.

“Strategist del Benessere Territoriale”, rivolto agli studenti del liceo economico-sociale, approfondirà invece le strategie di sviluppo sostenibile e le possibili iniziative per contrastare lo spopolamento, con particolare attenzione alle prospettive economiche e sociali delle comunità locali.

Gli studenti del liceo scientifico saranno coinvolti nel progetto “Ricercatori del Futuro”, dedicato all’analisi dei cambiamenti ambientali e all’individuazione di indicatori utili per valutare la sostenibilità del territorio.

Infine, “Costruttori di Comunità”, destinato al liceo delle scienze umane, affronterà i temi dell’inclusione, delle relazioni sociali e della partecipazione civica, con l’obiettivo di individuare iniziative capaci di rafforzare i legami tra cittadini e generazioni.

L’ex scuola elementare diventa uno spazio per i giovani

L’iniziativa rientra nel progetto “Collettivo Creativo – La palestra delle idee per i giovani e la comunità”, promosso dall’Unione dei Comuni del Basso Vicentino, che comprende Pojana Maggiore e Asigliano Veneto.

Al centro del progetto si trova la palestra dell’ex Scuola Elementare “Suor Olga Gugelmo”, individuata come luogo da valorizzare attraverso attività di aggregazione, formazione e inclusione.

La gestione della struttura è stata affidata all’associazione Giovanimentor APS, che ha già avviato iniziative culturali, sportive e sociali rivolte alla popolazione.

In questo contesto, Projenia SCS offre supporto tecnico, organizzativo e metodologico, favorendo il collegamento tra istituzioni, scuola e realtà locali, affinché le idee degli studenti possano tradursi in proposte di sviluppo.

Sindaci, scuola ed esperti a confronto

All’incontro del 14 ottobre parteciperanno Paola Fortuna, sindaca di Pojana Maggiore e presidente dell’Unione dei Comuni del Basso Vicentino; Luca Mauriello, amministratore delegato di Projenia SCS; Maria Paola De Angelis, dirigente scolastica dell’IIS “Umberto Masotto”; e Paolo Andrea Frasca, referente per i percorsi FSL dell’istituto.

A moderare gli interventi sarà Fausto Faggioli, esperto di marketing territoriale.

Al termine della presentazione è prevista una passeggiata partecipativa intitolata “La palestra delle idee”, che accompagnerà i presenti fino all’ex scuola elementare “Suor Olga Gugelmo”.

La visita permetterà agli studenti di conoscere direttamente gli spazi e confrontarsi sulle possibilità di utilizzo della struttura, raccogliendo spunti per le attività progettuali.

L’11 dicembre la presentazione dei progetti degli studenti

Il percorso formativo culminerà l’11 dicembre 2026, quando gli studenti presenteranno pubblicamente i lavori elaborati durante le attività.

Le proposte saranno esaminate da una giuria composta da rappresentanti delle istituzioni, del mondo imprenditoriale e della scuola.

L’appuntamento sarà anche l’occasione per approfondire gli strumenti di sostegno all’autoimprenditorialità giovanile, con la partecipazione prevista dei vertici nazionali di Invitalia, l’agenzia che sostiene la nascita e lo sviluppo delle imprese.

L’obiettivo complessivo è valorizzare il ruolo dei giovani come protagonisti della crescita locale, offrendo loro strumenti per comprendere le esigenze della comunità e contribuire con proposte concrete allo sviluppo economico, sociale e ambientale del Basso Vicentino.