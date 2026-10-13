Veneto, cadavere trovato tra la vegetazione: è omicidio. Un ferito in ospedale, giallo sull’aggressore

Un uomo è stato trovato morto nella mattinata di oggi, martedì 13 ottobre, in una zona isolata di via Gardesane, a Verona. Secondo le prime informazioni si tratterebbe di un omicidio. Un’altra persona, rimasta ferita e che potrebbe essere coinvolta nell’aggressione, è stata trasportata in ospedale. Entrambi sarebbero cittadini italiani.

A far scattare l’allarme sono stati alcuni residenti, insospettiti dalle grida provenienti da un’area caratterizzata da una fitta vegetazione. Le urla sarebbero state proprio quelle della persona ferita, che potrebbe aver chiesto aiuto dopo quanto accaduto.

Sul posto sono intervenute le Volanti della Questura di Verona, seguite dagli specialisti della polizia scientifica, che hanno avviato i rilievi per ricostruire la dinamica dell’episodio e raccogliere eventuali elementi utili alle indagini.

Un accampamento nascosto tra gli alberi

Il cadavere è stato individuato in un luogo particolarmente difficile da raggiungere, nascosto dalla vegetazione. Nell’area era stata allestita una sistemazione di fortuna con una tenda, che sarebbe stata utilizzata dalle due persone coinvolte.

Gli investigatori stanno cercando di chiarire cosa sia accaduto all’interno dell’accampamento e quale rapporto esistesse tra la vittima e l’uomo finito in ospedale.

Il ferito potrebbe essere l’aggressore

Uno degli aspetti centrali dell’inchiesta riguarda proprio la posizione della persona soccorsa. Secondo le prime ricostruzioni, potrebbe essere stata coinvolta direttamente nell’omicidio, ma il suo ruolo non è ancora stato accertato.

Non è chiaro se abbia riportato le ferite durante una colluttazione né cosa abbia provocato la violenza. Gli investigatori stanno valutando anche le circostanze nelle quali l’uomo avrebbe iniziato a gridare, richiamando l’attenzione degli abitanti della zona.

La sua posizione è attualmente al vaglio dell’autorità giudiziaria.

Le indagini proseguono per identificare con certezza le persone coinvolte, stabilire le cause della morte e ricostruire la sequenza degli avvenimenti. Al momento non sono stati resi noti ulteriori particolari sull’identità della vittima né sul possibile movente dell’omicidio.