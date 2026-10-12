Arzignano, colluttazione tra stranieri: 20enne ferito alla mano

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Una colluttazione tra persone di nazionalità straniera si è verificata nel pomeriggio di oggi, lunedì 12 ottobre, ad Arzignano, in via Mistrorigo.

L’episodio è avvenuto intorno alle 15.45. Ad avere la peggio è stato un giovane di circa 20 anni, che ha riportato una ferita a una mano ed è stato trasportato al pronto soccorso per ricevere le cure necessarie.

Sono stati allertati i carabinieri per gli accertamenti del caso. Restano da chiarire le cause della colluttazione, l’esatta dinamica dei fatti e il numero delle persone coinvolte.