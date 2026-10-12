CRONACAVENETOVICENZA e PROVINCIA
12 Ottobre 2026 - 17.46

Arzignano, colluttazione tra stranieri: 20enne ferito alla mano

Folle inseguimento di una Mercedes dal Friuli al Veneto conducente denunciato dai carabinieri
REDAZIONE
ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO: CLICCA QUI

In aggiornamento

Una colluttazione tra persone di nazionalità straniera si è verificata nel pomeriggio di oggi, lunedì 12 ottobre, ad Arzignano, in via Mistrorigo.

L’episodio è avvenuto intorno alle 15.45. Ad avere la peggio è stato un giovane di circa 20 anni, che ha riportato una ferita a una mano ed è stato trasportato al pronto soccorso per ricevere le cure necessarie.

Sono stati allertati i carabinieri per gli accertamenti del caso. Restano da chiarire le cause della colluttazione, l’esatta dinamica dei fatti e il numero delle persone coinvolte.

Leggi anche

IN PRIMO PIANO

In evidenza

Potrebbe interessarti anche:

IL GRAFFIO

News Aziende

CINEMA - SERIE TV

METEO

Erotico Vicentino

Arzignano, colluttazione tra stranieri: 20enne ferito alla mano | TViWeb Arzignano, colluttazione tra stranieri: 20enne ferito alla mano | TViWeb

Testata Street Tg Autorizzazione: Tribunale Di Vicenza N. 1286 Del 24 Aprile 2013

Luca Faietti Direttore Fondatore ed Editoriale - Arrigo Abalti Fondatore - Direttore Commerciale e Sviluppo - Paolo Usinabia Direttore Responsabile

Copyright © 2026 Tviweb. All Rights Reserved | Tviweb S.R.L. P.Iva E C.F. 03816530244 - Sede Legale: Brendola - Via Monte Grappa, 10

Concessionaria pubblicità Rasotto Sas

Credits - Privacy Policy