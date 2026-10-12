Veneto – Ciclista trovato morto in un fossato: era scomparso da domenica, disposta l’autopsia

È stato trovato senza vita in un fossato lungo via Rebosola, a Correzzola, in provincia di Padova, Luca Cecchetto, 57 anni, residente a Chioggia (Venezia). Dell’uomo si erano perse le tracce dal pomeriggio di domenica 11 ottobre, quando era uscito di casa in bicicletta senza più fare ritorno. Il corpo è stato rinvenuto nelle prime ore di lunedì 12 ottobre, al termine delle ricerche avviate dopo l’allarme dei familiari.

A coordinare le operazioni sono stati i Carabinieri della Compagnia di Piove di Sacco, guidati dal capitano Giacomo Chimienti, che hanno attivato il protocollo di ricerca nella zona compresa tra Codevigo e Correzzola.

Quando il 57enne è stato individuato nel fossato, sono intervenuti i sanitari del Suem 118, che hanno potuto soltanto constatarne il decesso.

Esclusa l’ipotesi dell’auto pirata

I Carabinieri hanno effettuato i primi accertamenti sul luogo del ritrovamento, esaminando anche la bicicletta utilizzata dall’uomo.

Gli elementi raccolti porterebbero a escludere il coinvolgimento di un’automobile pirata. Gli investigatori avrebbero inoltre scartato l’ipotesi di un gesto volontario.

Tra le possibili ricostruzioni prende corpo quella di un malore improvviso seguito da una caduta lungo la scarpata, con un dislivello di circa due metri. Non si esclude che il ciclista si trovasse in condizioni psicofisiche alterate, ma si tratta di circostanze ancora da chiarire.

Sarà l’autopsia a chiarire le cause della morte

Dell’accaduto è stato informato il pubblico ministero di turno. La salma è stata trasferita all’obitorio, dove rimane a disposizione dell’autorità giudiziaria.

Sarà l’esame autoptico a stabilire le cause del decesso e a verificare se il 57enne sia stato colpito da un malore prima di finire nel fossato oppure se la caduta abbia avuto conseguenze fatali.