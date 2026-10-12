Altavilla, via Melaro senso unico? Le precisazioni del Comune di Altavilla

Via Melaro sarà temporaneamente a senso unico nel tratto compreso tra i sottopassi di via Tabernulae e via Olmo, ma non è ancora stato deciso in quale direzione si potrà circolare né quando entreranno in vigore le modifiche. A precisarlo è l’Amministrazione comunale di Altavilla Vicentina, intervenuta per chiarire le notizie circolate negli ultimi giorni sui cambiamenti alla viabilità legati ai lavori del cosiddetto “tombotto Altavilla”.

Il provvedimento sarà necessario per consentire la realizzazione di un’importante infrastruttura idraulica destinata a raccogliere e convogliare le acque provenienti dal nuovo tracciato ferroviario e da una parte del territorio comunale.

Senso unico tra i due sottopassi, ma la direzione è ancora da stabilire

L’unica decisione già confermata riguarda l’istituzione del senso unico nel tratto di via Melaro compreso tra il sottopasso di via Tabernulae e quello di via Olmo.

Resta invece da definire se durante il cantiere sarà mantenuta la circolazione verso Vicenza oppure verso Montecchio Maggiore.

Non è stata stabilita nemmeno la data di avvio delle limitazioni, né la loro durata.

Il Comune sottolinea che qualsiasi indicazione già circolata su questi aspetti deve essere considerata un’ipotesi e non una decisione definitiva.

Possibili percorsi alternativi e autostrada: nessuna decisione

Per individuare le soluzioni più adatte saranno necessari ulteriori incontri tra l’Amministrazione comunale, la Prefettura e gli altri enti coinvolti nella gestione della viabilità.

L’obiettivo è organizzare la circolazione durante i lavori, cercando di contenere le ripercussioni su automobilisti, residenti e pendolari che quotidianamente percorrono via Melaro.

Tra le possibilità ancora da valutare figurano anche eventuali percorsi alternativi e l’utilizzo della rete autostradale. Al momento, tuttavia, non è stata approvata o confermata alcuna misura di questo tipo.

Il sindaco Zatton: «Informeremo i cittadini quando le decisioni saranno definitive»

A intervenire sulla questione è il sindaco di Altavilla Vicentina, Rossella Zatton, che invita a non considerare definitive le ipotesi circolate finora.

«È importante fare chiarezza su un tema che interessa direttamente la mobilità dei cittadini e di quanti ogni giorno percorrono questo tratto stradale», dichiara il primo cittadino.

«La necessità di intervenire su via Melaro è legata alla realizzazione di un’opera idraulica necessaria, ma le modalità di gestione della circolazione sono ancora in fase di definizione. Il confronto con la Prefettura e con gli altri enti coinvolti proseguirà per individuare le soluzioni più adeguate».

«Sarà nostra cura informare tempestivamente cittadini e automobilisti non appena saranno assunte decisioni definitive, evitando anticipazioni che rischiano soltanto di generare confusione», conclude Zatton.

Il Comune comunicherà quindi successivamente la direzione del senso unico, le tempistiche del cantiere e le eventuali modifiche ai percorsi alternativi, una volta completato il coordinamento con gli enti interessati.