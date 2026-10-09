Vicenza, chiude piazzale De Gasperi per una settimana: cambia la viabilità in centro e verso la stazione

Da lunedì 12 a domenica 18 ottobre cambia la circolazione nella zona di piazzale De Gasperi, a Vicenza, per consentire il completamento di una nuova fase dei lavori di riqualificazione. Prevista la chiusura al traffico del tratto attualmente percorribile dalle automobili, con modifiche alla viabilità di viale Roma e corso Santi Felice e Fortunato. Contemporaneamente saranno eseguiti altri interventi nell’area della stazione ferroviaria.

Le limitazioni resteranno in vigore per sette giorni e interesseranno uno dei principali punti di accesso al centro storico.

Viale Roma a senso unico verso la stazione

La modifica più importante riguarda viale Roma, che sarà percorribile esclusivamente a senso unico da viale Verdi in direzione della stazione ferroviaria.

Chi dovrà raggiungere il supermercato, le abitazioni, l’autorimessa Castello o via Gorizia potrà accedere soltanto da viale Verdi.

Anche l’uscita da queste aree, compreso il parcheggio Verdi, sarà consentita esclusivamente in direzione della stazione.

Corso San Felice, accesso riservato ai residenti

Cambierà temporaneamente anche la circolazione in corso Santi Felice e Fortunato.

Il tratto compreso tra piazzale Giusti e piazzale De Gasperi sarà accessibile soltanto ai residenti e ai frontisti, che dovranno entrare provenendo dalla rotatoria con viale Milano, percorrendo il tratto precedente di corso San Felice.

Da questa direzione sarà inoltre autorizzata la svolta a sinistra verso piazzale Giusti.

I lavori per l’Arco del Revese e la nuova asfaltatura

La chiusura di piazzale De Gasperi consentirà di realizzare l’impronta a terra dell’Arco del Revese, elemento architettonico previsto dal progetto di riqualificazione dell’area.

Nello stesso periodo sarà completata anche l’asfaltatura definitiva del tratto interessato.

Intanto è già entrato in funzione il semaforo destinato a regolare il transito degli autobus. Nei prossimi giorni verranno effettuate ulteriori prove per verificare la corretta impostazione dell’impianto.

Cantieri anche alla rotatoria della stazione e quattro nuove fermate bus

Dal 12 al 18 ottobre sono previsti anche i lavori di ripristino del cordolo sul lato ovest della rotatoria davanti alla stazione ferroviaria.

L’intervento sarà eseguito contemporaneamente al cantiere di piazzale De Gasperi, per concentrare le limitazioni alla circolazione nello stesso periodo e ridurre i disagi complessivi.

Il programma delle opere comprende inoltre la successiva realizzazione di quattro nuove fermate degli autobus, che saranno collocate in:

Viale Venezia

Viale Milano

Viale Eretenio

Viale Mazzini

Per questi interventi saranno necessari alcuni restringimenti temporanei delle carreggiate, ma non sono previste chiusure complete delle strade interessate.

L’amministrazione comunale invita gli automobilisti a prestare attenzione alle modifiche della circolazione, soprattutto negli orari di maggiore traffico e lungo i percorsi di accesso alla stazione e al centro cittadino.