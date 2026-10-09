Pedopornografia online, sette arresti: uno in provincia di Vicenza, sequestrati oltre 100mila file

Sette persone arrestate in flagranza e altre sette denunciate al termine di una vasta operazione della Polizia di Stato contro lo sfruttamento sessuale dei minori online. Tra gli arrestati figura anche una persona residente in provincia di Vicenza. Nel corso delle perquisizioni sono stati sequestrati oltre 100mila file tra immagini e video e una trentina di dispositivi informatici.

L’indagine, coordinata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano, è stata condotta dal Centro operativo per la sicurezza cibernetica di Milano con il coordinamento del Centro nazionale per il contrasto alla pedopornografia online del Servizio Polizia postale e per la Sicurezza cibernetica.

L’attività investigativa era iniziata nel 2025 nell’ambito della cooperazione internazionale di polizia. Gli investigatori hanno monitorato in modo continuativo, anche a livello transnazionale, diversi canali utilizzati per la distribuzione di materiale illecito, riuscendo a individuare alcuni account attraverso i quali sarebbero stati condivisi e scaricati video e immagini di pornografia minorile.

Le perquisizioni hanno portato all’arresto di sette persone, di età compresa tra i 38 e i 78 anni: due in provincia di Milano, due in provincia di Bergamo, una in provincia di Varese, una in provincia di Vicenza e una a Firenze. Altre sette persone sono state denunciate e nei loro confronti è stato sequestrato materiale informatico ritenuto utilizzato per le attività illecite.

Complessivamente gli agenti hanno acquisito oltre 100mila file tra immagini e video e circa 30 dispositivi, tra smartphone, tablet, computer e hard disk, per una capacità complessiva superiore a 26mila gigabyte di dati.

All’operazione hanno partecipato più di 60 operatori della Polizia postale appartenenti ai Centri operativi e alle Sezioni operative di Milano, Bergamo, Brescia, Varese, Mantova, Pavia, Como, Vercelli, Verona, Ascoli Piceno, Vicenza e Firenze.