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9 Ottobre 2026 - 15.48

Vicenza, uccise un anziano con gli psicofarmaci e tentò altri tre omicidi: badante condannata a 28 anni e mezzo

Giuseppe Balsamo
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Ventotto anni e sei mesi di carcere per Paola Pettinà, la badante di 47 anni accusata di aver ucciso un pensionato e di aver tentato di provocare la morte di altre tre persone attraverso la somministrazione di psicofarmaci. La condanna è stata pronunciata venerdì 9 ottobre dalla Corte d’Assise di Vicenza, al termine del processo di primo grado. La Procura aveva chiesto l’ergastolo.

Al centro del procedimento giudiziario una serie di episodi che, secondo la ricostruzione dell’accusa, avrebbero visto la donna somministrare medicinali psicotropi alle persone anziane affidate alle sue cure e al suo ex compagno.

Le contestazioni riguardano complessivamente un omicidio e tre tentati omicidi. La Corte, dopo aver valutato gli elementi emersi durante il dibattimento, ha stabilito una pena inferiore rispetto a quella richiesta dalla pubblica accusa.

Le scuse della badante davanti ai giudici

Durante il processo Paola Pettinà, assistita dall’avvocato Roberto Busa, aveva preso la parola in aula per esprimere il proprio rammarico, chiedendo scusa per aver «provocato dolore e sofferenza».

La dichiarazione era arrivata prima della sentenza che ha concluso il primo grado di giudizio.

I giudici hanno quindi condannato la 47enne a 28 anni e sei mesi di reclusione, respingendo la richiesta dell’ergastolo avanzata dalla Procura.

La sentenza non è definitiva e potrà essere impugnata nei successivi gradi di giudizio.

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