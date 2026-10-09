Verona, pagano il pieno ma ricevono meno carburante: Guardia di Finanza blocca le colonnine self-service

Pagavano il carburante in anticipo, ma quando il rifornimento si interrompeva prima di esaurire l’importo versato, il distributore non rilasciava la ricevuta necessaria per recuperare il denaro rimasto inutilizzato. È quanto scoperto dalla Guardia di Finanza di Verona durante un controllo in una stazione di servizio della città, dove sono state bloccate le colonnine self-service risultate irregolari.

L’intervento è scattato dopo alcune segnalazioni al numero di pubblica utilità 117. Tra gli episodi segnalati anche quello che ha coinvolto un’auto di un’altra Forza di Polizia: il conducente, riscontrata l’anomalia durante il rifornimento, aveva immediatamente avvisato le Fiamme Gialle.

I finanzieri, insieme ai funzionari dell’Ufficio Metrico della Camera di Commercio di Verona, hanno effettuato verifiche con strumenti tecnici, accertando il malfunzionamento dei sistemi di pagamento e contabilizzazione.

In particolare, quando il serbatoio risultava pieno prima che fosse erogata tutta la quantità di carburante già pagata, il sistema non stampava lo scontrino con il credito residuo, indispensabile per ottenere il rimborso oppure utilizzare la somma in un successivo rifornimento.

Al gestore è stata contestata una violazione amministrativa che prevede una sanzione da 500 a 1.500 euro. Le colonnine interessate sono state bloccate e dovranno essere ripristinate entro venti giorni.

La Guardia di Finanza ricorda agli automobilisti che, in caso di rifornimento parziale, è importante verificare il rilascio della ricevuta con il credito residuo. Se lo scontrino non viene emesso, è consigliabile annotare l’importo versato, l’orario e il numero della colonnina, segnalando l’accaduto al gestore e, se necessario, chiamando il 117.

L’operazione conferma l’importanza delle segnalazioni dei cittadini per individuare irregolarità che, soprattutto in un periodo di elevati costi dei carburanti, possono danneggiare i consumatori.