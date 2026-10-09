Venezia, borseggiatori dell’Est Europa scoperti negli hotel della terraferma: controllate 135 persone, in arrivo i Daspo

Sette cittadini dell’Est Europa con precedenti per reati contro il patrimonio sono stati individuati dalla Polizia di Stato durante una vasta operazione negli alberghi della terraferma veneziana, sospettati di essere utilizzati come basi logistiche dai borseggiatori che raggiungono il centro storico di Venezia per compiere furti ai danni di cittadini e turisti.

Il blitz, condotto giovedì 8 ottobre dalla Polizia amministrativa della Questura di Venezia insieme al personale dei commissariati, ha interessato 12 strutture ricettive e portato all’identificazione di 135 persone.

L’operazione rientra nei controlli predisposti per contrastare il fenomeno dei cosiddetti borseggiatori trasfertisti, persone che soggiornano negli alberghi della terraferma per poi spostarsi verso la città lagunare.

Sette cittadini dell’Est Europa identificati, un nordafricano segnalato

Tra gli ospiti sottoposti a verifica, gli agenti hanno individuato sette cittadini provenienti dall’Europa orientale, già conosciuti dalle forze dell’ordine per precedenti specifici legati ai reati contro il patrimonio.

Durante gli stessi controlli è stato identificato anche un uomo di origine nordafricana, sottoposto all’obbligo di dimora nel Comune di Caserta. L’uomo è stato accompagnato negli uffici di polizia per ulteriori accertamenti, effettuati in collaborazione con l’Ufficio immigrazione.

Al termine delle verifiche è scattata una segnalazione all’autorità giudiziaria per la violazione del provvedimento che gli imponeva di soggiornare nel territorio casertano.

Un albergatore denunciato, verifiche su un’altra struttura

L’attività della Polizia ha riguardato anche il rispetto degli obblighi previsti per le strutture ricettive.

Il responsabile di un albergo è stato denunciato per non aver comunicato, oppure aver trasmesso in ritardo, le generalità delle persone ospitate, come previsto dalla normativa.

Sono inoltre in corso ulteriori accertamenti amministrativi nei confronti del gestore di una seconda struttura.

A settembre individuate altre 18 persone con precedenti per furto

Non si tratta della prima operazione di questo tipo. Già il 26 settembre gli agenti avevano effettuato verifiche negli alberghi della terraferma, individuando 18 persone con precedenti per furti con destrezza commessi nel centro storico veneziano.

I controlli mirano a individuare i luoghi di soggiorno abitualmente utilizzati da soggetti già noti alle forze dell’ordine per episodi di borseggio.

La Questura prepara i provvedimenti di allontanamento

Alla luce dei precedenti emersi, la Divisione Anticrimine della Questura di Venezia sta predisponendo provvedimenti di allontanamento attraverso il cosiddetto Daspo urbano, che saranno sottoposti al questore Antonio Sbordone.

Le misure riguarderanno persone già segnalate per reati contro il patrimonio e contro la persona e avranno l’obiettivo di limitarne la presenza nelle aree interessate dai fenomeni di criminalità.

L’attività di controllo proseguirà nell’ambito delle iniziative della Polizia di Stato per contrastare i borseggi e individuare le strutture utilizzate come punti d’appoggio da chi raggiunge Venezia per commettere reati.