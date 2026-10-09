Francia, 30 milioni di euro di danni durante le proteste studentesche

Almeno 30 milioni di euro di danni provocati dagli episodi di violenza e vandalismo durante le proteste degli studenti francesi. È la prima stima economica diffusa venerdì 9 ottobre dal governo di Parigi, mentre la mobilitazione dei liceali, iniziata per chiedere maggiori investimenti nell’istruzione, sembra registrare un rallentamento. Una cifra considerevole, soprattutto se confrontata con le risorse che sarebbero necessarie per migliorare gli edifici scolastici, acquistare attrezzature e garantire una maggiore continuità didattica.

Secondo una fonte dell’esecutivo francese citata dall’agenzia AFP, il costo delle devastazioni avvenute durante manifestazioni e blocchi scolastici avrebbe già raggiunto la soglia dei 30 milioni di euro. Si tratta di una valutazione minima, destinata a poter aumentare con il completamento della ricognizione dei danni.

Scuole danneggiate, incendi e violenze

Le manifestazioni delle ultime settimane hanno coinvolto numerose città francesi. Accanto ai cortei pacifici si sono verificati incendi, danneggiamenti agli edifici e scontri con le forze dell’ordine.

A Lormont, nei pressi di Bordeaux, un gruppo di circa 20-25 persone ha fatto irruzione in un liceo professionale, causando danni stimati in diverse centinaia di migliaia di euro.

A Lunel, nel dipartimento dell’Hérault, un incendio nelle vicinanze del liceo Louis Feuillade ha imposto l’evacuazione dell’intero istituto. A Rennes e Angoulême sono stati segnalati incendi di barricate e lanci di oggetti, mentre a Marsiglia un vicepreside è stato aggredito mentre cercava di spegnere un incendio.

Le autorità distinguono tuttavia gli autori delle violenze dalla maggioranza degli studenti che manifesta pacificamente per chiedere interventi sulla scuola.

Quasi 6.900 persone fermate, l’86% minorenni

Il bilancio comunicato dal ministero della Giustizia francese parla di 6.877 persone fermate dall’inizio della mobilitazione e poste in custodia di polizia. L’86% è costituito da minorenni.

Sono 2.376 le persone sottoposte a procedimenti giudiziari, tra cui 1.923 minorenni e 453 maggiorenni. Disposte inoltre 21 custodie cautelari in carcere e 1.897 misure alternative al procedimento penale.

Venerdì 9 ottobre risultavano ancora chiusi 141 licei, concentrati soprattutto nel nord e nell’ovest della Francia e nelle aree vicine a Lione.

Il governo ritiene che le proteste stiano rallentando e si concentrino ormai in un numero più limitato di territori, mentre le organizzazioni studentesche annunciano nuove mobilitazioni per martedì 13 ottobre.