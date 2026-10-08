Altavilla, fermato “Picoman”, presunto ladro seriale col piccone incastrato da tatuaggi e telecamere: è uno straniero di 40 anni

Sarebbe lui il presunto autore di una serie di furti messi a segno utilizzando un piccone, tanto da essere stato ribattezzato dalla stampa “Picoman”. I Carabinieri della Stazione di Altavilla Vicentina hanno fermato e denunciato un 40enne straniero, domiciliato nel Vicentino, disoccupato e già noto alle forze dell’ordine per numerosi precedenti contro il patrimonio.

L’episodio che ha portato alla sua identificazione risale al pomeriggio del 30 settembre. Intorno alle 16 il titolare di una lavanderia di Altavilla Vicentina ha contattato i Carabinieri segnalando la presenza di un uomo armato di piccone che stava commettendo un furto all’interno dell’attività.

Arrivati sul posto, i militari hanno trovato la porta d’ingresso forzata e il retro della cassa automatica danneggiato, con diverse monete sparse sul pavimento.

Poco dopo, all’esterno della lavanderia, l’attenzione della pattuglia è stata attirata da un uomo in bicicletta che si aggirava nelle vicinanze con una felpa e il cappuccio sulla testa. Considerando i recenti furti commessi nella zona con modalità analoghe, attraverso lo sfondamento delle casse con un attrezzo da lavoro, i Carabinieri hanno deciso di controllarlo.

Alla vista dei militari, il 40enne avrebbe tentato di fuggire, ma è stato rapidamente raggiunto e bloccato.

Durante la perquisizione gli è stato trovato un marsupio contenente un taglierino e circa 110 euro tra banconote e monete. Determinanti sono state però le immagini delle telecamere di videosorveglianza della lavanderia.

Secondo i Carabinieri, l’uomo ripreso mentre danneggiava la cassa con il piccone corrisponderebbe al soggetto fermato. Un elemento particolarmente significativo sarebbe rappresentato da alcuni tatuaggi sulle mani, chiaramente visibili nei filmati e compatibili con quelli del 40enne.

Il piccone utilizzato durante il colpo non è stato invece recuperato, nonostante le ricerche effettuate nella zona.

Al termine degli accertamenti, il presunto “Picoman” è stato denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Vicenza per furto aggravato e porto abusivo di armi od oggetti atti ad offendere.