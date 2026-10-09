Tentati furti nelle case a Trissino e Montebello: italiano di 40 anni bandito dai due comuni per tre anni

Un italiano di 40 anni, già conosciuto dalle forze dell’ordine e attualmente detenuto in carcere per altri reati, non potrà tornare per tre anni nei comuni di Trissino e Montebello Vicentino. Il Questore di Vicenza ha emesso nei suoi confronti due distinti fogli di via obbligatori, dopo le indagini che lo hanno individuato come presunto responsabile di diversi tentativi di furto nelle abitazioni dei due territori.

Gli episodi risalgono allo scorso agosto, quando alcune abitazioni private erano finite nel mirino di persone intenzionate a introdursi negli immobili per rubare. Le indagini condotte dai Carabinieri hanno portato all’identificazione del quarantenne, che avrebbe agito insieme ad altri complici, al momento ancora sconosciuti.

L’uomo è stato denunciato all’autorità giudiziaria, mentre gli investigatori hanno proseguito gli accertamenti per ricostruire gli episodi che avevano suscitato preoccupazione tra i residenti.

Due fogli di via della durata massima di tre anni

Sulla base degli elementi raccolti dai Carabinieri, la Divisione Anticrimine della Questura di Vicenza ha esaminato la posizione del quarantenne, valutandone i precedenti e il rischio di reiterazione di reati contro il patrimonio.

Al termine dell’istruttoria, il Questore ha disposto due provvedimenti di allontanamento, uno per Trissino e uno per Montebello Vicentino, entrambi della durata di tre anni, il periodo massimo previsto per questa misura di prevenzione.

Il divieto riguarda il ritorno nei due territori comunali e si aggiunge al procedimento penale relativo ai tentati furti, per i quali l’uomo risulta indagato.

L’uomo era già in carcere per altri reati

Quando gli sono stati notificati i provvedimenti, il quarantenne si trovava già ristretto in una casa circondariale, dove è detenuto per vicende giudiziarie differenti e non collegate agli episodi contestati nei due comuni vicentini.

L’operazione è il risultato della collaborazione tra Polizia di Stato e Carabinieri, impegnati nel contrasto ai furti nelle abitazioni e nella prevenzione dei reati contro il patrimonio.

Proseguono intanto gli accertamenti per identificare gli eventuali complici che avrebbero partecipato ai tentativi di furto dello scorso agosto.