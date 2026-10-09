Veneto, straniero aggredisce una 53enne e tenta di violentarla in pieno centro: un ragazzo di 20 anni la salva

Una donna di 53 anni è stata scaraventata a terra e avrebbe subito un tentativo di violenza sessuale nel centro storico di Treviso. A fermare l’aggressione è stato un giovane automobilista di circa vent’anni, intervenuto dopo aver notato la vittima in difficoltà. Il responsabile, descritto dalla donna come un uomo di origini straniere, è riuscito a fuggire ed è ora ricercato.

L’episodio risale a mercoledì 7 ottobre, intorno alle 20.30, in via Toniolo, a breve distanza da piazza Borsa. La vittima, originaria di Conegliano e residente a Treviso, si trovava vicino alla scalinata di piazzetta Sant’Andrea quando uno sconosciuto in bicicletta le si è avvicinato.

Dopo aver cercato di parlarle, l’uomo l’avrebbe sorpresa alle spalle, facendola cadere sull’asfalto tra le vetture parcheggiate. Secondo la denuncia della 53enne, l’aggressore l’avrebbe trattenuta con la forza, immobilizzandola a pancia in giù e tentando di abusare di lei.

Il giovane interviene e l’aggressore fugge

A interrompere la violenza è stato un automobilista ventenne che stava cercando un parcheggio. Vedendo le gambe della donna agitarsi tra le auto, ha pensato inizialmente che qualcuno fosse stato colto da un malore.

Quando si è avvicinato, però, ha scoperto cosa stava accadendo e ha iniziato a gridare contro l’uomo. Quest’ultimo, prima di allontanarsi rapidamente, ha spintonato anche il ragazzo, riuscendo poi a dileguarsi.

Dimessa dall’ospedale, indagini sulle telecamere

La donna è stata soccorsa e accompagnata all’ospedale Ca’ Foncello, dove è rimasta in osservazione fino alla mattina successiva. I medici l’hanno dimessa con una prognosi di cinque giorni.

La documentazione sanitaria e gli elementi raccolti dagli investigatori hanno determinato l’attivazione delle procedure previste dal Codice Rosso, a tutela delle vittime di violenza.

La Polizia locale di Treviso sta analizzando i filmati degli impianti di videosorveglianza presenti nelle strade del centro per individuare l’uomo e ricostruirne la fuga.

Al momento non sono note né l’identità né la nazionalità dell’aggressore. L’indicazione delle sue presunte origini straniere proviene dal racconto della vittima.