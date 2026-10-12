Cade dal tetto di un’auto in corsa mentre gira un video: 23enne in pericolo di vita

Un giovane di 23 anni, residente a Jesolo, in provincia di Venezia, è ricoverato in pericolo di vita all’ospedale Ca’ Foncello di Treviso dopo essere precipitato dal tetto di un’automobile in movimento. L’incidente è avvenuto domenica 11 ottobre, intorno alle 18.40, a Padernello, frazione del comune di Paese, nel Trevigiano.

Secondo una prima ricostruzione, il ragazzo si trovava insieme ad alcuni amici impegnati nella realizzazione di un video destinato a una manifestazione. Per effettuare le riprese, il 23enne era salito sul tettuccio di un’auto guidata da un ventenne residente a Giavera del Montello.

La caduta durante una curva

Mentre la vettura procedeva lungo la strada, il conducente avrebbe affrontato una curva. In quel momento il giovane, che si trovava all’esterno dell’abitacolo, ha perso l’equilibrio ed è precipitato sull’asfalto, battendo violentemente la testa.

L’impatto ha provocato conseguenze gravissime, rendendo necessario l’intervento immediato dei soccorsi.

Ricoverato in pericolo di vita, indagano i Carabinieri

Sul posto è intervenuto il personale sanitario del Suem 118, che ha prestato le prime cure al ferito e ne ha disposto il trasferimento urgente all’ospedale Ca’ Foncello di Treviso.

Il 23enne è stato ricoverato in condizioni critiche e la sua vita è in pericolo.

I Carabinieri stanno ricostruendo l’esatta dinamica dell’incidente, verificando le circostanze nelle quali si stavano svolgendo le riprese e le modalità della caduta.

Al momento non sono stati forniti ulteriori dettagli sulla manifestazione per la quale il gruppo stava realizzando il filmato.