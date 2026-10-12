McDonald’s apre a Cornedo Vicentino e cerca 40 dipendenti: candidature entro il 18 ottobre, ecco come partecipare

Quaranta posti di lavoro disponibili a Cornedo Vicentino per l’apertura di un nuovo ristorante McDonald’s. La multinazionale della ristorazione ha avviato la selezione del personale e gli interessati avranno tempo fino a domenica 18 ottobre 2026 per presentare la propria candidatura online.

Le assunzioni avverranno attraverso il McDonald’s Job Tour, l’iniziativa itinerante che l’azienda organizza in tutta Italia per selezionare i nuovi dipendenti. La tappa di Cornedo Vicentino è prevista nella seconda metà di ottobre e comprenderà colloqui individuali con i candidati che avranno superato la prima fase.

Come candidarsi entro il 18 ottobre

Per partecipare alla selezione è necessario collegarsi al sito ufficiale di McDonald’s, compilare un questionario online e allegare il proprio curriculum.

Chi supererà questa prima valutazione riceverà un test finalizzato a individuare le proprie capacità e i punti di forza. I candidati che otterranno un esito positivo saranno successivamente convocati per un colloquio individuale, con comunicazione della data e dell’orario.

Durante il Job Tour saranno presenti anche dipendenti dei ristoranti McDonald’s della zona, disponibili a spiegare le caratteristiche del lavoro e a condividere la propria esperienza professionale.

Per inviare la candidatura: https://www.mcdonalds.it/lavora-con-noi/posizioni-aperte/addettoa-ristorazione-per-la-nuova-apertura-di-cornedo-vicentino-5271

Quali caratteristiche cerca McDonald’s

Per il nuovo locale di Cornedo Vicentino l’azienda ricerca persone motivate, disponibili a lavorare in squadra e a contatto con la clientela.

Tra le qualità maggiormente apprezzate figurano la capacità di collaborazione, la disponibilità a imparare e la voglia di intraprendere un percorso professionale nel settore della ristorazione.

McDonald’s sottolinea inoltre le opportunità di formazione e crescita interna, attraverso programmi strutturati che permettono ai dipendenti di acquisire nuove competenze e assumere progressivamente maggiori responsabilità.

Secondo i dati comunicati dall’azienda, il 95% dei contratti di lavoro della rete italiana è stabile, un elemento che McDonald’s presenta come parte della propria politica occupazionale.

Cinquemila assunzioni previste in Italia nel 2026

L’apertura di Cornedo Vicentino si inserisce nel piano di espansione nazionale della catena, che prevede 5.000 nuovi ingressi nel corso del 2026.

McDonald’s è presente in Italia da 40 anni e conta oltre 825 ristoranti, con circa 40mila dipendenti e 1,3 milioni di clienti serviti quotidianamente.

Circa il 90% dei locali italiani è gestito attraverso il franchising, grazie a oltre 180 imprenditori locali. L’azienda evidenzia inoltre che la maggior parte dei propri fornitori è italiana.

A livello mondiale il marchio è presente in oltre 100 Paesi, con più di 43mila ristoranti.

Informazioni e iscrizioni

Scadenza candidature: domenica 18 ottobre 2026.

Posti disponibili: 40.

Sede di lavoro: nuovo ristorante McDonald’s di Cornedo Vicentino.

Colloqui: seconda metà di ottobre, nell’ambito del McDonald’s Job Tour.

Informazioni: https://www.mcdonalds.it/entra-nel-team/mcitalia-job-tour

La data esatta di apertura del nuovo ristorante non è stata ancora comunicata.