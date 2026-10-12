Veneto, marito vende casa, svuota il conto e torna in Marocco per sposare un’altra: moglie e quattro figli senza soldi

Una donna di 52 anni, residente da 24 anni nel Montebellunese, si è ritrovata senza risparmi e con il rischio di perdere l’abitazione dopo che il marito avrebbe venduto la casa di famiglia, prelevato tutto il denaro dal conto corrente cointestato e deciso di tornare in Marocco per sposare un’altra donna. Una vicenda che ha spinto i figli a rivolgersi ai Carabinieri e a un avvocato specializzato in diritto internazionale.

La storia è raccontata dal Gazzettino, che ha raccolto la testimonianza della donna, chiamata con il nome di fantasia Amina per tutelarne l’identità.

Ventiquattro anni in Italia e quattro figli

La famiglia si era trasferita dal Marocco nel territorio del Montello 24 anni fa. I due figli maggiori, oggi di 29 e 25 anni, sono nati nel Paese d’origine, mentre gli altri due, una ragazza di 18 anni e un adolescente di 15, sono nati nel Trevigiano.

Tutti hanno frequentato le scuole italiane e costruito nel territorio le proprie relazioni e prospettive di vita.

Secondo il racconto della 52enne, la situazione sarebbe precipitata dopo che il marito aveva perso il lavoro a causa della chiusura dell’azienda in cui era occupato. Una volta ricevuti la liquidazione e il sostegno economico legato alla disoccupazione, l’uomo avrebbe deciso di lasciare l’Italia.

Prima di partire avrebbe venduto l’abitazione familiare e ritirato i risparmi depositati sul conto condiviso con la moglie.

«Il Corano mi permette di avere un’altra moglie»

L’uomo avrebbe giustificato la decisione di contrarre un nuovo matrimonio facendo riferimento alla possibilità, prevista dalla tradizione giuridica islamica, di avere più mogli.

Avrebbe anche chiesto alla moglie di seguirlo in Marocco, lasciando eventualmente in Italia i figli. Una prospettiva che la donna ha rifiutato, scegliendo di rimanere nel Paese dove vive da quasi un quarto di secolo.

Il problema più urgente è ora quello economico. La 52enne, casalinga, racconta di non avere disponibilità finanziarie sufficienti nemmeno per affrontare alcune spese quotidiane dei figli.

Anche la situazione abitativa rimane incerta: la casa sarebbe stata venduta, ma la famiglia non ha ancora dovuto lasciarla.

I figli si rivolgono ai Carabinieri

Di fronte alla situazione, i figli hanno deciso di presentare denuncia ai Carabinieri e di affidarsi a un legale esperto di diritto internazionale.

La vicenda riguarda anche i possibili obblighi di assistenza familiare dell’uomo, che avrebbe lasciato la moglie e i figli senza mezzi economici. Secondo quanto riportato dal Gazzettino, sarebbero inoltre emersi racconti di presunti episodi di violenza nei confronti dei figli prima della partenza.

Si tratta di circostanze che dovranno essere verificate dalle autorità competenti.

Il sindaco: «Verificheremo con i servizi sociali»

Il sindaco del Comune in cui risiede la famiglia, interpellato dal Gazzettino, ha dichiarato di non essere ancora a conoscenza della situazione nel dettaglio.

Il primo cittadino ha spiegato che, almeno per il momento, non si sarebbe concretizzata un’emergenza abitativa, poiché l’immobile non risulterebbe ancora reclamato dal nuovo proprietario. Ha comunque annunciato l’intenzione di approfondire la vicenda con i servizi sociali.

L’uomo, che inizialmente avrebbe riferito alla moglie di aver trovato una sistemazione nella zona, secondo le informazioni raccolte potrebbe invece essere già rientrato in Marocco.

Per la donna e i quattro figli resta ora da chiarire la situazione patrimoniale e abitativa, mentre la famiglia cerca attraverso le vie legali di ottenere tutela e far valere i propri diritti.