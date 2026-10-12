Veneto – Van esce di strada con sette persone a bordo: sette feriti, uno è grave. Interviene l’elisoccorso

Grave incidente stradale nella mattinata di oggi, lunedì 12 ottobre, a Rosolina, in provincia di Rovigo. Un van con sette persone a bordo è uscito autonomamente dalla carreggiata, provocando il ferimento di tutti gli occupanti. Uno di loro è stato soccorso in gravi condizioni e trasportato d’urgenza in ospedale con l’elicottero.

L’incidente si è verificato intorno alle 9.30 lungo via Adige. Per cause ancora da accertare, il conducente ha perso il controllo del mezzo, che è finito fuori strada senza il coinvolgimento di altri veicoli.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del distaccamento di Adria, che hanno collaborato con il personale del Suem 118 nelle operazioni di soccorso.

I pompieri hanno aiutato a riportare i feriti fino al piano stradale, consentendo ai sanitari di assisterli e predisporne il trasferimento in ospedale. Sei persone sono state trasportate nei presidi ospedalieri con mezzi di soccorso, mentre il settimo occupante, in condizioni più critiche, è stato elitrasportato.

I Vigili del Fuoco hanno inoltre provveduto alla messa in sicurezza del van e dell’area interessata dall’incidente.

Sono intervenute anche la Polizia di Stato e la Polizia Locale, incaricate degli accertamenti necessari a ricostruire l’esatta dinamica dell’uscita di strada.