Vicenza, la scuola Giusti cresce e cambia: l’ex palestra diventa una nuova mensa per 183 alunni

La scuola primaria Giusti di Vicenza ha una nuova mensa, realizzata attraverso la riqualificazione dei locali precedentemente utilizzati come palestra. L’intervento, del valore di 7.500 euro, è stato promosso dal Comune in collaborazione con l’Istituto comprensivo 5 e il comitato genitori per rispondere all’aumento degli iscritti e alla crescente richiesta del servizio di refezione scolastica.

I lavori, eseguiti nel mese di settembre da Amcps, hanno permesso di ricavare al piano terra un ambiente più ampio e funzionale rispetto alla precedente sala mensa, che si trovava al primo piano dell’edificio.

Lunedì 12 ottobre l’assessore comunale all’Istruzione e all’Edilizia scolastica Giovanni Selmo ha visitato i locali rinnovati, accompagnato dalla dirigente scolastica dell’Istituto comprensivo 5, Bianca Maria Lerro, e dai rappresentanti del comitato genitori.

Più iscritti e più richieste per il tempo pieno

La scuola Giusti conta attualmente 183 alunni suddivisi in dieci classi, nove delle quali a tempo pieno e una quinta con orario a modulo.

Il servizio mensa, utilizzato anche da dieci insegnanti, è organizzato in due turni, rispettivamente alle 12 e alle 13.

L’incremento delle iscrizioni e delle famiglie che scelgono il tempo pieno aveva progressivamente reso insufficiente il precedente spazio destinato ai pasti.

Comune e istituto scolastico hanno quindi concordato di trasferire la mensa nell’ex palestra, utilizzando per le lezioni di educazione fisica la palestra della vicina scuola Giuriolo. Entrambi i plessi appartengono all’Istituto comprensivo 5 e si trovano nel complesso scolastico di Santa Maria Nova.

Selmo: «Un segnale positivo in un periodo di calo demografico»

«La scuola Giusti sta vivendo una fase di crescita e consolidamento sia in termini di proposta educativa sia di iscrizioni», ha sottolineato l’assessore Giovanni Selmo.

«In particolare sta registrando un numero crescente di famiglie che hanno aderito al tempo pieno e quindi al servizio mensa. In un tempo caratterizzato dal calo demografico è un segnale positivo che certifica il buon lavoro della scuola».

L’assessore ha evidenziato come il trasferimento della mensa al piano terra abbia consentito di ottenere un ambiente più adeguato sia per le dimensioni sia sotto il profilo della sicurezza.

«Ringrazio la scuola e il comitato genitori per il fondamentale contributo dato per la ristrutturazione del locale che ospita oggi la mensa», ha aggiunto Selmo.

Investimento di 7.500 euro tra Comune e scuola

La riqualificazione ha previsto diversi interventi per adattare l’ex palestra alla nuova destinazione.

La scuola ha finanziato con 1.500 euro le operazioni di pulizia generale, la tinteggiatura completa delle pareti e l’applicazione di vernice lavabile fino a due metri di altezza, per garantire una migliore igiene degli ambienti.

Il Comune di Vicenza ha invece sostenuto una spesa di 6.000 euro per le opere realizzate da Amcps, comprendenti la sistemazione dei battiscopa, l’installazione di un lavabo e la predisposizione di prese elettriche dedicate agli scaldavivande.

L’allestimento sarà ulteriormente migliorato grazie al contributo del comitato genitori, che provvederà all’acquisto di pannelli fonoassorbenti per rendere più confortevole l’ambiente durante i pasti.

Previsti anche lavori per la sicurezza antincendio

La trasformazione della palestra in mensa non sarà l’unico intervento che interesserà la scuola Giusti.

Il plesso sarà infatti coinvolto anche in un programma di manutenzione straordinaria per l’adeguamento alle normative antincendio, finanziato attraverso un contributo ministeriale ottenuto dal Comune di Vicenza per interventi su diversi edifici scolastici.

La nuova mensa rappresenta dunque un primo miglioramento concreto degli spazi della Giusti, frutto della collaborazione tra amministrazione comunale, scuola e famiglie, con l’obiettivo di accompagnare la crescita dell’istituto e garantire agli alunni ambienti più funzionali e sicuri.