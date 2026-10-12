Padova, ubriaco fugge contromano per un chilometro: arrestato, rischia la revoca del permesso di soggiorno

Inseguimento ad alta velocità nella notte tra domenica e lunedì a Padova, dove un cittadino albanese di 57 anni ha tentato di sfuggire ai Carabinieri alla guida di una Ford Focus. L’uomo ha attraversato i quartieri della Guizza e Voltabarozzo, salendo sui marciapiedi e percorrendo contromano circa un chilometro di lungargine Ziani, costringendo le pattuglie a manovre per evitare incidenti.

La fuga, iniziata intorno alle 4, è terminata in via Guasti grazie all’intervento congiunto di Carabinieri e Polizia di Stato.

Il conducente, risultato positivo all’alcoltest con un tasso di 2,2 grammi per litro, è stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale. Nel suo borsello è stato trovato anche un cacciavite.

Denunciati i due passeggeri: un moldavo di 47 anni, accusato di aver colpito un agente durante il controllo, e un cittadino romeno per manifesta ubriachezza in luogo pubblico.

Il questore di Padova, Marco Odorisio, ha avviato le procedure per valutare la revoca del permesso di soggiorno del 57enne, già gravato da precedenti.