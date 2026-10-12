CRONACAVENETO
12 Ottobre 2026 - 17.05

Padova, ubriaco fugge contromano per un chilometro: arrestato, rischia la revoca del permesso di soggiorno

REDAZIONE
ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO: CLICCA QUI

Inseguimento ad alta velocità nella notte tra domenica e lunedì a Padova, dove un cittadino albanese di 57 anni ha tentato di sfuggire ai Carabinieri alla guida di una Ford Focus. L’uomo ha attraversato i quartieri della Guizza e Voltabarozzo, salendo sui marciapiedi e percorrendo contromano circa un chilometro di lungargine Ziani, costringendo le pattuglie a manovre per evitare incidenti.

La fuga, iniziata intorno alle 4, è terminata in via Guasti grazie all’intervento congiunto di Carabinieri e Polizia di Stato.

Il conducente, risultato positivo all’alcoltest con un tasso di 2,2 grammi per litro, è stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale. Nel suo borsello è stato trovato anche un cacciavite.

Denunciati i due passeggeri: un moldavo di 47 anni, accusato di aver colpito un agente durante il controllo, e un cittadino romeno per manifesta ubriachezza in luogo pubblico.

Il questore di Padova, Marco Odorisio, ha avviato le procedure per valutare la revoca del permesso di soggiorno del 57enne, già gravato da precedenti.

Leggi anche

IN PRIMO PIANO

In evidenza

Potrebbe interessarti anche:

IL GRAFFIO

News Aziende

CINEMA - SERIE TV

METEO

Erotico Vicentino

Padova, ubriaco fugge contromano per un chilometro: arrestato, rischia la revoca del permesso di soggiorno | TViWeb Padova, ubriaco fugge contromano per un chilometro: arrestato, rischia la revoca del permesso di soggiorno | TViWeb

Testata Street Tg Autorizzazione: Tribunale Di Vicenza N. 1286 Del 24 Aprile 2013

Luca Faietti Direttore Fondatore ed Editoriale - Arrigo Abalti Fondatore - Direttore Commerciale e Sviluppo - Paolo Usinabia Direttore Responsabile

Copyright © 2026 Tviweb. All Rights Reserved | Tviweb S.R.L. P.Iva E C.F. 03816530244 - Sede Legale: Brendola - Via Monte Grappa, 10

Concessionaria pubblicità Rasotto Sas

Credits - Privacy Policy