Violento scontro tra auto e moto a Verona: motociclista in gravi condizioni, ferito anche l’automobilista

Grave incidente stradale nel tardo pomeriggio di lunedì 12 ottobre a Verona, nel quartiere di Borgo Nuovo. Un motociclista è stato trasportato d’urgenza all’ospedale di Borgo Trento dopo essersi scontrato con un’automobile. Ferito anche il conducente della vettura.

L’incidente si è verificato poco dopo le 18 in via Luigi Galvani, all’intersezione con via Quarto Ponte. Per cause ancora in corso di accertamento, una motocicletta Yamaha e una Ford sono entrate in collisione. Nell’impatto è rimasta coinvolta anche un’altra automobile che si trovava parcheggiata lungo la strada.

La centrale operativa del 118 ha inviato sul posto due ambulanze e un’automedica. Le condizioni del motociclista sono apparse particolarmente serie, tanto da rendere necessario il trasferimento in codice rosso, quindi in gravi condizioni, al pronto soccorso dell’ospedale di Borgo Trento.

Anche l’automobilista è stato accompagnato nello stesso ospedale, con ferite di media gravità.

Per ricostruire l’esatta dinamica dello schianto sono intervenute due pattuglie della polizia locale di Verona, che hanno effettuato i rilievi e gli accertamenti necessari.

Altri due ciclisti investiti nella stessa giornata

Quello di Borgo Nuovo non è stato l’unico incidente registrato lunedì sulle strade cittadine. Altri due episodi hanno coinvolto altrettanti ciclisti.

In via Mameli, un ciclista è stato investito da una Jeep Cherokee, mentre poco prima, in via Vigasio, un altro conducente di bicicletta era stato travolto da una Ford Fiesta.

Tre incidenti nella stessa giornata, dunque, con il bilancio più pesante registrato in via Galvani, dove il motociclista è stato ricoverato in gravi condizioni.