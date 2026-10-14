“Una Basilica di Libri” torna a Vicenza: quattro giorni sul coraggio della gentilezza

VICENZA, 14 OTTOBRE 2026 – Da giovedì 15 a domenica 18 ottobre torna a Vicenza “Una Basilica di Libri”, il festival di letteratura dell’associazione BaldiLibri, giunto alla quarta edizione. Il tema di quest’anno è “Il coraggio della gentilezza”, affrontato tra letteratura, musica, arte, scienza, antropologia e teologia.

Si parte giovedì alle 11 con la mostra fotografica “I volti della gentilezza” di Silvia Torresan, nella sede di BaldiLibri in Stradella Santa Barbara 3. Al Conservatorio “Arrigo Pedrollo” il fisico Piero Martin parlerà di “scienza gentile” alle 19, mentre alle 21 la scrittrice Costanza Di Quattro presenterà il romanzo “La Mezza”.

Venerdì 16 spazio alla visita guidata gratuita a Palazzo Chiericati, su prenotazione, e a un laboratorio dedicato alla lettura. Alle 19 al Conservatorio sarà ospite la campionessa di nuoto Novella Calligaris, con la sua autobiografia “Pulce. La mia vita tra le onde”.

Sabato 17 laboratori di design e di modellaggio con la creta, poi gli incontri con don Alessio Dal Pozzolo, l’antropologo Franco La Cecla e l’architetto Sophia Los, che presenterà “Abitoqui” con una performance tra disegni e tango.

Domenica 18 si comincia con un laboratorio di scrittura poetica guidato da Stefano Strazzabosco; alle 18 l’imprenditore Emanuele Sacerdote presenterà “Amori & dolori, novelle d’impresa familiare”. Chiusura alle 19 con il “Silent play” ispirato a “Orgoglio e pregiudizio” di Jane Austen, vissuto in cuffia.

Per i laboratori bisogna scrivere a info@baldilibri.it o mandare un messaggio WhatsApp al 338 3946998.