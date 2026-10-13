Vicenza, domani Giro del Veneto e Veneto Women: disagi in vista, strade chiuse per cinque ore e bus deviati

Mercoledì 14 ottobre doppio appuntamento con il grande ciclismo. Arrivo delle gare sul Monte Berico, ma per automobilisti e pendolari si annuncia una giornata complicata: chiusure dalle 11 alle 12.30 e dalle 14 alle 17. Divieti di sosta, modifiche alla circolazione e variazioni per numerose linee degli autobus.

VICENZA – Grande ciclismo, ma anche disagi in vista per la viabilità cittadina. Domani, mercoledì 14 ottobre, Vicenza ospiterà l’arrivo dell’89ª edizione del Giro del Veneto e della seconda edizione della Veneto Women, con due gare che porteranno sulle strade del capoluogo berico i protagonisti del ciclismo professionistico, ma che comporteranno anche importanti limitazioni al traffico e al trasporto pubblico.

Le conseguenze più rilevanti per gli automobilisti riguarderanno soprattutto la zona sud della città, il quartiere dei Ferrovieri, Sant’Agostino e le strade che conducono a Monte Berico.

Le chiusure al traffico sono previste in due fasce orarie: dalle 11 alle 12.30 per la gara femminile e dalle 14 alle 17 per quella maschile. Complessivamente, quindi, cinque ore di limitazioni, distribuite tra la tarda mattinata e il pomeriggio, con riaperture progressive al termine del passaggio dei corridori.

Il percorso delle due gare

Le competizioni, organizzate da PP Sport Events in collaborazione con i Comuni attraversati, partiranno entrambe da piazza Bra a Verona per concludersi a Vicenza.

I corridori entreranno in città da viale Riviera Berica, percorreranno strada di Longara e proseguiranno lungo strada del Tormeno, via Torri, strada Militare e strada della Pilla, nel territorio di Arcugnano.

Il rientro a Vicenza avverrà da viale Sant’Agostino, per poi attraversare via Vaccari, via Maganza, viale Fusinato, viale Dante e viale Dieci Giugno.

Il circuito sarà affrontato una volta dalle atlete della Veneto Women e cinque volte dai corridori del Giro del Veneto. Il traguardo sarà collocato in viale Dieci Giugno, all’altezza della curva del Cristo, con arrivo previsto intorno alle 11.30 per le donne e alle 16 per gli uomini.

Strade chiuse: ecco dove e quando

Le principali limitazioni scatteranno mercoledì 14 ottobre.

Dalle 11 alle 12.30 e dalle 14 alle 17 saranno chiuse al traffico, nel territorio comunale di Vicenza, le seguenti strade:

Viale Riviera Berica

Strada di Longara

Strada del Tormeno

Viale Sant’Agostino

Via Vaccari

Via Maganza

Viale Fusinato

Viale Dante

Viale Dieci Giugno

Le riaperture avverranno per fasi successive, in relazione al passaggio delle gare e alle esigenze di sicurezza.

Divieti di sosta già da oggi

Le limitazioni sono iniziate già oggi, martedì 13 ottobre. Dalle 10 è infatti vietata la sosta in viale Dieci Giugno, nel tratto compreso tra piazzale della Vittoria e viale D’Azeglio, in una parte di viale D’Azeglio e sull’intero piazzale della Vittoria.

Domani, dalle 8.30 alle 21, e comunque fino a cessate esigenze, il divieto di sosta sarà esteso a tutto il percorso cittadino interessato dalla competizione.

Il provvedimento riguarda viale Riviera Berica, dal confine con Longare fino a strada di Longara, strada di Longara, strada del Tormeno verso Arcugnano, viale Sant’Agostino, via Vaccari, via Maganza, viale Fusinato, viale Dante e viale Dieci Giugno, dalla curva del Cristo fino al confine comunale.

Divieto di sosta anche in via Petrarca, dove sarà necessario consentire il doppio senso di circolazione ai veicoli al seguito della gara.

Autobus: deviazioni e corse sospese

I disagi interesseranno anche chi utilizza il trasporto pubblico locale. SVT ha infatti previsto modifiche ai percorsi e la sospensione di alcune corse delle linee urbane 4, 8, 12, 13, 14 circolare e relative corse bis, 18 e 19.

Per queste linee resteranno utilizzabili le fermate presenti lungo i percorsi alternativi.

Non subiranno invece modifiche le linee 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 16, 17, 20 e 30, che manterranno i collegamenti ordinari.

Per quanto riguarda il servizio extraurbano, le variazioni più significative interesseranno la linea E06 Vicenza–Arcugnano–Perarolo–Barbarano, con deviazioni e modifiche di percorso.

Nel resto della provincia potranno verificarsi inoltre interruzioni temporanee della circolazione o deviazioni per le linee E31, E32, E06, E07, E04, E28, E33 ed E35, in relazione al passaggio dei ciclisti e alle indicazioni delle forze dell’ordine.

L’invito agli automobilisti

Per chi deve raggiungere il centro, spostarsi tra i quartieri meridionali o utilizzare le strade di collegamento con Arcugnano e la Riviera Berica, il consiglio è di programmare gli spostamenti evitando, se possibile, le fasce orarie delle competizioni.

Particolare attenzione dovrà essere prestata anche ai divieti di sosta, che saranno in vigore per buona parte della giornata.

Tutte le informazioni aggiornate sulle modifiche agli autobus sono disponibili sul sito di SVT, nelle sezioni dedicate alle due competizioni:

Per Vicenza sarà una giornata di grande sport, con il ritorno delle competizioni ciclistiche sulle strade cittadine, ma anche con inevitabili ripercussioni sulla mobilità, soprattutto nelle ore centrali della giornata.