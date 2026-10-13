Perdono il sentiero e restano bloccate su un pendio ripido: soccorse due giovani escursioniste, una è vicentina

Disavventura sulle montagne del Cadore per una 24enne di Crespadoro e un’amica di 23 anni. Rimaste indietro rispetto al gruppo, hanno perso l’orientamento e si sono ritrovate su un versante scivoloso. Recuperate con le corde dal Soccorso alpino.

DOMEGGE DI CADORE (BELLUNO) – Momenti di paura per due giovani escursioniste, una delle quali residente nel Vicentino, che nel pomeriggio di oggi, martedì 13 ottobre, hanno perso il sentiero durante un’escursione sulle montagne del Cadore, finendo bloccate su un pendio particolarmente ripido e scivoloso.

L’allarme è scattato attorno alle 14.15, quando la Centrale del 118 ha attivato il Soccorso alpino del Centro Cadore per intervenire lungo il percorso che dall’abitato di Domegge di Cadore conduce al Rifugio Baion.

Le due giovani, una 24enne di Crespadoro, in provincia di Vicenza, e una 23enne di Castelnovo di Sotto, nel Reggiano, stavano effettuando un’escursione con un gruppo di amici. Durante il cammino erano però rimaste indietro rispetto agli altri partecipanti e, dopo aver perso la traccia del sentiero, avevano cercato di orientarsi, ritrovandosi infine su un versante dal quale non riuscivano più a proseguire in sicurezza.

Ricevute le coordinate della loro posizione, i soccorritori hanno individuato la probabile zona in cui si trovavano le ragazze, in località Rouce, sopra la borgata di Deppo.

Una squadra del Soccorso alpino si è quindi incamminata verso il punto segnalato e, una volta localizzate le due escursioniste, ha dovuto calarsi per circa trenta metri lungo il pendio per raggiungerle.

Le giovani erano fortunatamente illese, anche se comprensibilmente spaventate dalla situazione.

I soccorritori le hanno dotate di imbrago e assicurate con le corde, procedendo poi al recupero una alla volta lungo il tratto più verticale e impegnativo del versante.

Superato il passaggio pericoloso, entrambe sono state riaccompagnate sul sentiero e successivamente fino al parcheggio, dove l’intervento si è concluso senza conseguenze fisiche per le due escursioniste.