Montecchio – Domani sfratto esecutivo per coppia di sessantenni: sit-in di protesta di Sunia e Cgil

I due coniugi, in difficoltà economiche e di salute, hanno un Isee di 12mila euro e sono sesti nella graduatoria per una casa popolare. Ma al momento non ci sono alloggi disponibili. Sindacati in presidio dalle 9 alle 12 in via Brigata Stella.

Una coppia di sessantenni rischia di perdere la propria abitazione senza avere un’alternativa dove andare. È quanto potrebbe accadere domani, mercoledì 14 ottobre 2026, a Montecchio Maggiore, dove è prevista l’esecuzione forzata di uno sfratto ai danni di due coniugi che si trovano in una situazione di difficoltà economica e di salute.

L’appuntamento con l’ufficiale giudiziario è fissato tra le 9.30 e le 10 in via Brigata Stella 3. Si tratta del terzo accesso dell’ufficiale giudiziario, questa volta finalizzato all’esecuzione forzata del rilascio dell’immobile.

La situazione della coppia presenta aspetti particolarmente delicati. I due coniugi hanno un Isee di circa 12mila euro e risultano al sesto posto nella graduatoria comunale per l’assegnazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica. Il problema, tuttavia, è che a Montecchio Maggiore attualmente non risultano disponibili abitazioni da assegnare.

Una condizione che rischia di trasformare lo sfratto in una vera e propria emergenza abitativa, soprattutto alla luce dell’età e delle condizioni di salute degli interessati.

Per questo Sunia di Vicenza e del Veneto e Cgil hanno organizzato un sit-in di protesta e solidarietà, che si svolgerà domani dalle 9 alle 12 davanti all’abitazione.

L’obiettivo è richiamare l’attenzione delle istituzioni sulla vicenda e sollecitare un intervento urgente dell’amministrazione comunale di Montecchio Maggiore, nella speranza che possa essere individuata una soluzione abitativa di emergenza per la coppia.

Al presidio saranno presenti Emilio Viafora, segretario del Sunia del Veneto, Francesco Brasco, segretario del Sunia di Vicenza, Aldo Marturano, della segreteria regionale della Cgil, e Chiara Bonato, segretaria generale dello Spi Cgil di Vicenza. Parteciperanno inoltre un rappresentante della segreteria provinciale della Cgil e delegati e attivisti di Sunia, Spi e Cgil.

Alle ore 11 è prevista una conferenza stampa direttamente sul posto, con la possibilità di raccogliere dichiarazioni e interviste dei rappresentanti sindacali.

La mobilitazione punta a evitare che due persone già segnate da difficoltà economiche e problemi di salute si ritrovino senza un tetto, chiedendo al Comune dei Castelli uno sforzo per individuare una soluzione immediata.

Una vicenda che riporta al centro dell’attenzione il problema dell’emergenza abitativa e della disponibilità di alloggi popolari, soprattutto per le persone più fragili.