Montecchio, il Demanio dice sì alla vendita dell’ex caserma Ghisa

MONTECCHIO M. 14 OTTOBRE 2026 – Via libera dell’Agenzia del Demanio alla vendita dell’ex caserma della Ghisa. L’ente pubblico, dopo aver analizzato le integrazioni richieste al Comune di Montecchio Maggiore, ha valutato congruo il prezzo di vendita dell’area, proposto dall’Amministrazione comunale, pari a 3.600.000 euro. Entro la fine dell’anno, quindi, è prevista l’indizione dell’asta pubblica per la cessione ai privati.

L’area dell’ex caserma, realizzata nel 1963 come officina specializzata per la revisione dei mezzi meccanizzati dell’Esercito e ceduta nel 2015 dal Demanio all’allora Amministrazione comunale, ha una superficie fondiaria di 122.690 mq e presenta una volumetria recuperabile, anche tramite abbattimento e ricostruzione, di 96.650 metri cubi.

Secondo la variante n. 6 al Piano degli Interventi approvata nel settembre 2025 dall’attuale Amministrazione comunale, l’area potrà essere destinata ad uso produttivo a basso impatto (sono quindi escluse attività di logistica, magazzini e depositi, conciarie, chimiche, di trasformazione metalli e in generale tutte quelle a rischio rilevante), ad uso direzionale (esclusi sale gioco, sale scommesse e servizi socio-sanitari) e ad uso commerciale per esercizi di vicinato e medie strutture con superficie di vendita compresa tra 250 e 1.000 mq (sono quindi esclusi grandi centri commerciali o outlet). Sono invece salvaguardate per il loro valore storico la torre idrica e la forma a “T” delle ex officine, che dovrà quindi essere preservata.

Gli spazi verdi circostanti, pari a circa 55.000 mq, saranno oggetto di riqualificazione e valorizzazione.

Inoltre, la stessa variante prevede, in sede di convenzionamento con l’acquirente, l’individuazione dei servizi pubblici e/o di interesse pubblico che il progetto dovrà garantire.

«Con l’ottenimento della dichiarazione di congruità del prezzo si sta per concludere una vicenda iniziata più di dieci anni fa, con la cessione dell’ex caserma al Comune da parte del Demanio – dichiarano il sindaco Silvio Parise e l’assessore all’urbanistica Andrea Palma –. Anni contrassegnati da progetti e proposte mai andati a buon fine e dal conseguente aggravarsi dello stato di abbandono dell’area. Grazie all’impegno e alla ferrea volontà di questa Amministrazione comunale di arrivare ad un punto di svolta, dopo un anno dall’approvazione della Variante abbiamo avuto finalmente il via libera alla vendita. Attraverso la vendita vogliamo restituire alla città un’area che potrà offrire servizi, opportunità di lavoro e spazi comunitari. Era un obiettivo del nostro programma elettorale e lo stiamo finalizzando»