Veneto, tampona un’auto e fugge: 42enne finisce nella scarpata della tangenziale Est, caccia al pirata

Ha tamponato una Renault Clio facendola finire nella scarpata, poi si è allontanato senza fermarsi a prestare soccorso al conducente. La polizia locale di Verona sta cercando di identificare l’automobilista responsabile dell’incidente avvenuto mercoledì 14 ottobre, intorno alle 19, lungo la tangenziale Est, all’altezza dello svincolo di Montorio, in direzione Valpantena.

Alla guida della Clio c’era un veronese di 42 anni. Secondo una prima ricostruzione, la sua vettura è stata colpita posteriormente da un’altra automobile, di colore verde scuro, probabilmente una Peugeot. L’urto ha provocato l’uscita di strada della Renault, che ha terminato la corsa nella scarpata a lato della carreggiata.

L’uomo è stato soccorso e accompagnato all’ospedale di Borgo Trento, al Polo Confortini, dove sono state escluse conseguenze gravi.

Del secondo automobilista, invece, si sono perse le tracce. Il conducente potrebbe essere rimasto ferito nell’impatto, ma avrebbe comunque proseguito la marcia senza verificare le condizioni del 42enne. Un aspetto che colpisce gli investigatori è che, nonostante il traffico presente sulla tangenziale, nessuno degli automobilisti di passaggio avrebbe dato l’allarme.

Sul luogo dell’incidente sono intervenute due pattuglie della polizia locale di Verona. Gli agenti hanno effettuato i rilievi e avviato le ricerche del veicolo fuggito, che dovrebbe presentare danni compatibili con il tamponamento. Al momento l’automobile non è stata individuata.

Il Comando di via del Pontiere rivolge un appello a chiunque abbia assistito all’incidente o disponga di informazioni utili per rintracciare il mezzo. Eventuali segnalazioni possono essere comunicate alla centrale operativa della polizia locale al numero 045 8078828.

Gli agenti invitano inoltre il conducente che si è allontanato a presentarsi spontaneamente per fornire la propria versione dei fatti, evitando di aggravare ulteriormente la propria posizione.