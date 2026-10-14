Vicenza, turista spagnola colpita da arresto cardiaco in strada: rianimata a lungo, muore poco dopo in ospedale

Una turista spagnola è morta dopo essere stata colpita da un arresto cardiaco in corso Santi Felice e Fortunato, a Vicenza. Il malore è avvenuto in presenza di testimoni, consentendo di attivare i soccorsi.

La donna è stata sottoposta a prolungate manovre di rianimazione cardiopolmonare, al termine delle quali i sanitari sono riusciti a ripristinare il battito cardiaco e la circolazione sanguigna.

Le sue condizioni sono rimaste tuttavia gravissime. Trasportata nel reparto di terapia intensiva dell’ospedale di Vicenza, la turista è deceduta poco dopo, nonostante i tentativi di salvarle la vita.

Al momento non sono disponibili informazioni sull’età della donna.