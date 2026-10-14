Verona, trovato morto in un bosco a San Massimo: fermato un cinquantenne

VERONA, 14 OTTOBRE 2026 – La Polizia di Verona ha fermato nella tarda serata di ieri un uomo di 50 anni, sospettato dell’omicidio di un 25enne italiano di seconda generazione, trovato morto, seminudo, in una zona boscosa del quartiere San Massimo, vicino a una tenda da campeggio. Il giovane, senza fissa dimora e con precedenti per reati contro il patrimonio, sarebbe morto per soffocamento o arresto cardiocircolatorio.

Secondo gli accertamenti, i due erano arrivati insieme sul posto nelle prime ore di ieri e tra loro sarebbe scoppiata una lite violenta, forse legata a piccole quantità di droga. Il fermato, con lesioni al volto e al corpo e in stato di alterazione psicofisica, ha precedenti per invasione di terreni ed edifici e porto ingiustificato di oggetti atti a offendere.