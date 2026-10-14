Torri di Quartesolo, insulti e minacce social: il sindaco dona i risarcimenti alla scuola

TORRI DI Q.LO 14 OTTOBRE 2026 – Il sindaco di Torri di Quartesolo, Gianluca Ghirigatto, userà i risarcimenti ottenuti dopo essere stato diffamato e minacciato online per finanziare un murale all’esterno di una scuola della frazione di Marola.

Le polemiche erano nate dopo un controllo congiunto di polizia locale, carabinieri, vigili del fuoco e Ispettorato del lavoro in un bar-ristorante che pubblicizzava concerti senza apparente licenza. Il blitz, svolto con prefettura e questura nei mesi seguiti alla tragedia di Crans-Montana, avrebbe rilevato diverse irregolarità e l’attività è stata sospesa. Da lì sono partiti gli attacchi al sindaco, con minacce anche pesanti: il Comune ha avviato azioni legali contro decine di commenti.