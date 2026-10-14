Fungaiolo muore colto da malore

BELLUNO, 13 OTTOBRE 2026 – Uscito per una consueta passeggiata in cerca di funghi in Cansiglio, un 76enne di Tambre è stato colto da malore e ha perso la vita. Verso le 14.50 la Centrale del Suem è stata chiamata da una persona di passaggio, che si era imbattuta nel corpo esanime di un uomo a terra lungo la Strada del Taffarel, tra Campon e Palughetto. Scattato l’allarme, una squadra del Soccorso alpino dell’Alpago ha raggiunto il luogo indicato, dove sono sopraggiunti il figlio del fungaiolo e il medico, che ne ha solamente potuto constatare il decesso. Ottenuto il nulla osta dalla magistratura per la rimozione, la salma è stata imbarellata e trasportata fino alla strada, dove è stata affidata al carro funebre.

