BASSANOCRONACA
14 Ottobre 2026 - 13.21

Bassano del Grappa, scontro frontale tra due auto in strada Cartigliana: due feriti gravi

Nicoletta Ugolini
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BASSANO 14 OTTOBRE 20626 – Violento scontro frontale questa mattina, intorno alle 11:30, a Bassano del Grappa, lungo strada Cartigliana. Due automobili si sono scontrate per cause ancora da chiarire.

Sul posto sono intervenuti i soccorsi sanitari, che hanno trasportato due persone al pronto soccorso dell’ospedale di Bassano in codice rosso, il più alto livello di gravità. Le loro condizioni sono in corso di valutazione da parte dei medici.

Non sono ancora note le generalità dei feriti né la dinamica dell’incidente, che sarà ricostruita dagli organi competenti.

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