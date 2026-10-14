Bassano, dai domiciliari “all’ospedale” ma va in hotel con una donna: arrestato

Un cinquantenne italiano agli arresti domiciliari è stato arrestato lo scorso venerdì pomeriggio a Bassano del Grappa per evasione. Aveva ottenuto un permesso straordinario per andare in ospedale, ma è stato trovato in un hotel in compagnia di una donna.

A far scattare i controlli è stato un avviso del sistema “Alloggiati Web” della Questura di Vicenza, che ha segnalato la presenza in hotel di una persona soggetta a restrizioni. Gli agenti delle Volanti sono intervenuti subito e hanno identificato l’uomo.

Informata dell’arresto, la Procura di Vicenza ha disposto il ritorno immediato ai domiciliari.