CRONACA
14 Ottobre 2026 - 15.26

Enego, falso carabiniere truffa un’89enne: arrestato un 39enne napoletano

Nicoletta Ugolini
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Si è spacciato per carabiniere al telefono, si è fatto consegnare 14mila euro da un’anziana vedova ed è stato bloccato poco dopo dai veri Carabinieri. È successo martedì 13 ottobre a Enego: i militari della Compagnia di Bassano del Grappa hanno arrestato in flagranza un 39enne pregiudicato residente a Napoli, accusato di truffa pluriaggravata e sostituzione di persona.

Alla donna, 89 anni, era arrivata una telefonata sul fisso: il finto carabiniere sosteneva che il figlio, residente in Svizzera, avesse investito una bambina, e chiedeva 29mila euro per evitargli il fermo. Poco dopo un uomo si è presentato a casa sua e si è fatto consegnare tutti i risparmi, 14mila euro in contanti.

I controlli dei Carabinieri hanno individuato una Citroën C3 già nota per l’uso in truffe agli anziani, seguita fino al casello di Bassano Est della Pedemontana e fermata. Il sospettato aveva addosso oltre 6.500 euro, mentre altri 11.500 erano nascosti sotto il sedile nella custodia portata via dall’abitazione. L’uomo è stato portato nel carcere di Vicenza; i militari verificano se il resto del denaro sia legato ad altri episodi.

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Testata Street Tg Autorizzazione: Tribunale Di Vicenza N. 1286 Del 24 Aprile 2013

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