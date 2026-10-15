Auto si schianta contro un trattore e la pesante fresa agricola: donna ferita, interviene l’elisoccorso

Incidente stradale questa mattina, giovedì 15 ottobre, intorno alle 7, a Borgoricco, in provincia di Padova. All’incrocio tra via Desman e via Galilei, un’automobile si è scontrata con un trattore agricolo, finendo contro la pesante fresa trasportata dal mezzo. La conducente dell’auto ha riportato ferite al volto ed è stata soccorsa dal personale sanitario del 118.

La dinamica dell’incidente è ancora in fase di accertamento. Secondo una prima ricostruzione, la vettura è entrata in collisione con il trattore e ha terminato la propria corsa contro l’attrezzatura agricola, particolarmente pesante.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco del distaccamento di Borgoricco, supportati dall’autogrù del Comando provinciale di Padova. I pompieri hanno effettuato le operazioni di soccorso e provveduto alla messa in sicurezza dei veicoli coinvolti.

Per assistere la donna, oltre ai mezzi di emergenza del 118, è stato fatto intervenire anche l’elisoccorso proveniente dall’ospedale di Treviso. Non sono state fornite ulteriori informazioni sulle sue condizioni.

Presenti anche i Carabinieri della Stazione di Camposampiero, incaricati dei rilievi necessari a stabilire le cause dello scontro e ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.