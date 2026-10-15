Veneto, 14 giovani nei guai: organizzavano scontri e disordini durante il corteo studentesco, scattano le perquisizioni
Operazione della Digos alla vigilia della manifestazione prevista per venerdì 16 ottobre. Attraverso un gruppo WhatsApp sarebbero state pianificate azioni violente durante la protesta. Otto perquisizioni nell’ambito di un’indagine per istigazione a delinquere.
PADOVA – Un gruppo WhatsApp utilizzato per organizzare possibili azioni violente durante il corteo studentesco in programma domani, venerdì 16 ottobre. È quanto emerso da un’indagine della Digos di Padova, che nella giornata di oggi, giovedì 15 ottobre, ha eseguito otto perquisizioni nell’ambito di un’inchiesta che coinvolge 14 giovani.
Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, alcuni partecipanti alla mobilitazione avrebbero utilizzato una chat per pianificare scontri e disordini in occasione della manifestazione studentesca.
L’attività investigativa ha portato all’esecuzione delle perquisizioni per l’ipotesi di reato di istigazione a delinquere, con l’obiettivo di approfondire le responsabilità dei soggetti coinvolti e prevenire possibili episodi di violenza durante il corteo.
L’intervento della Digos è scattato alla vigilia della protesta, consentendo agli investigatori di intervenire prima che le azioni ipotizzate nella chat potessero essere messe in atto.
Quattordici i giovani coinvolti nell’indagine, otto le perquisizioni eseguite. Resta ora da chiarire il ruolo dei singoli partecipanti alle conversazioni e quali iniziative fossero effettivamente in fase di preparazione.
L’operazione assume particolare rilievo per la tempistica, a poche ore dalla mobilitazione studentesca prevista nelle strade di Padova. L’obiettivo dell’intervento investigativo è stato quello di scongiurare il rischio che la manifestazione potesse essere accompagnata da scontri o disordini.
Le responsabilità individuali dovranno essere accertate nell’ambito del procedimento giudiziario.