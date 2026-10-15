Venezia, il ticket d’ingresso si allunga: nel 2027 si pagherà anche a Ferragosto. Dodici giorni in più e orario esteso

La giunta comunale ha approvato il nuovo calendario del contributo d’accesso: le giornate passano da 60 a 72, dal 26 marzo al 15 agosto. Si allunga anche la fascia oraria, mentre il costo massimo resta per ora fissato a 10 euro.

VENEZIA – Visitare Venezia in giornata nel 2027 comporterà il pagamento del ticket d’ingresso per un numero maggiore di giorni. La giunta comunale ha approvato oggi, giovedì 15 ottobre, il nuovo calendario del contributo d’accesso, che passerà dalle 60 giornate del 2026 alle 72 del prossimo anno, con un incremento del 20%.

La novità più significativa riguarda il periodo di applicazione. Se quest’anno il pagamento era previsto fino al 26 luglio, nel 2027 il calendario arriverà fino a domenica 15 agosto, giorno di Ferragosto. L’avvio è invece fissato per venerdì 26 marzo, in coincidenza con il Venerdì Santo.

Cambiano anche gli orari. Il contributo sarà applicato dalle 8.30 alle 16.30, con mezz’ora in più rispetto alla fascia prevista nel 2026, che terminava alle 16.

Due periodi di pagamento consecutivo

Il nuovo calendario concentra il contributo nei fine settimana, nelle festività e nei periodi considerati particolarmente importanti per gli arrivi turistici.

Sono previste anche due finestre durante le quali il ticket sarà richiesto per dieci giorni consecutivi: dal 23 aprile al 2 maggio e dal 28 maggio al 6 giugno.

Il pagamento interesserà inoltre il periodo pasquale, compreso il lunedì di Pasquetta, e il fine settimana di Ferragosto, dal 13 al 15 agosto.

Nel dettaglio, le giornate individuate dalla giunta sono distribuite tra marzo e agosto: quattro giorni a fine marzo, diversi fine settimana di aprile e maggio, le due finestre continuative tra primavera e inizio estate e ulteriori fine settimana nei mesi di giugno, luglio e agosto.

Quanto costerà il ticket?

Per il momento l’importo massimo resta fissato a 10 euro. Nel 2026 il sistema prevedeva una tariffa di 5 euro per chi effettuava il pagamento con sufficiente anticipo e di 10 euro per chi prenotava a ridosso della visita.

Le condizioni economiche e operative per il 2027 non sono però ancora definite in tutti i dettagli.

Nelle prossime settimane potranno essere approvati ulteriori provvedimenti riguardanti le categorie esenti o escluse dal pagamento, le procedure di prenotazione, i controlli e l’articolazione delle tariffe.

Il Comune conferma la sperimentazione

La decisione conferma la volontà dell’amministrazione veneziana di proseguire con il contributo d’accesso come strumento di gestione delle presenze turistiche.

L’assessore al Bilancio Michele Zuin ha ribadito il sostegno alla sperimentazione, precisando però che il ticket rappresenta soltanto una parte delle iniziative necessarie per affrontare il problema dei flussi turistici e sensibilizzare chi visita la città.

L’estensione fino a Ferragosto segna dunque un cambiamento rispetto agli anni precedenti, quando il contributo terminava prima del mese di agosto.

Per i turisti che programmano una visita giornaliera a Venezia nel 2027 sarà quindi necessario prestare maggiore attenzione al calendario: il ticket riguarderà anche tre fine settimana di agosto, compreso quello di Ferragosto, con pagamento previsto fino alle 16.30 nelle giornate interessate.